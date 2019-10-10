2019-10-10T10:31:30+03:00
Общество

Подозреваемый в нападении на семью во Владивостоке подался в бега

Мужчину, спровоцировавшего конфликт из-за парковки, сейчас разыскивает полиция
Милана СОКОЛАнастасия ДОРОЖНЯК
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Мужчину разыскивает полиция. Ориентировка: dpskontrol125rusМужчину разыскивает полиция. Ориентировка: dpskontrol125rus
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Жителя Владивостока, которого подозревают в нападении на соседей, разыскивает полиция. Мужчина, который якобы подал встречное заявление из-за сломанного носа, в итоге сам подался в бега. Уже появилась ориентировка с подробными приметами 35-летнего нападавшего, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Кровавая разборка в приморской столице, развернувшаяся из-за банальной ситуации на парковке, каждый день обрастает новыми подробностями. Петренко Алексей, который еще накануне вечером обращался в медицинское учреждение с переломом носа, теперь числится в списках разыскиваемых.

Подозреваемый официально зарегистрирован на улице Гамарника во Владивостоке, но, по некоторым данным, может проживать и на Адмирала Юмашева. Передвигается мужчина на автомобиле марки «Хонда HR-V» - машина 2003 года выпуска, белого цвета с государственным номером О 380 ФЕ 125 rus. Информацию о том, что мужчина действительно ищут, подтвердили в МВД по городу Владивостоку.

Тюремный срок Алексею не грозит. Фото: социальные сети

Тюремный срок Алексею не грозит. Фото: социальные сети

Родственники пострадавших рассказали корреспонденту «Комсомолки», что на данный момент пришли результаты судебно-медицинской экспертизы. Специалисты установили легкую тяжесть повреждений у заявителей.

- Да, лёгкая тяжесть. Даже друг, который сейчас находится в больнице - тоже легкая.

Реальный тюремный срок Алексею не грозит, так что приморцы абсолютно недоумевают: зачем Петренко вообще прячется от правоохранителей? Если он испугался такого пристального внимания со стороны общественности, то своим побегом сделал только хуже - ориентировки с его лицом облетели все соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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