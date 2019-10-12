2019-10-12T04:10:05+03:00
Общество

Холодает: снег с дождем обрушатся на Приморье совсем скоро

Супер тайфун из Японии принесет в край сильный ветер
Милана СОКОЛ
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Синоптики прогнозируют похолодание и снег с дождемСиноптики прогнозируют похолодание и снег с дождемФото: Милана СОКОЛ
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Аномально теплая для октября погода в Приморье, уже сегодня изменится. По прогнозам синоптиков, в крае существенно похолодает, при этом в выходные осадков не ожидается, а в начале недели пройдет снег с дождем. Окажет влияние на погоду в регионе и супер тайфун «Хагибис», бушующий в Японском море. Из-за него на побережье ожидается усиление ветра, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на «Примпогоду».

Заглянувшее в край в октябре лето, под действием теплого сектора хабаровского циклона, все же покинет Приморье в ближайшее время. На протяжении нескольких дней синоптики фиксировали положительные среднесуточные значения температур воздуха в западных и центральных районах, которые оказались выше нормы на 3–8 градусов. Однако жаркая погода задержалась недолго, уже сегодня с запада начал вторгаться гребень мощного сибирского антициклона, который принесет похолодание.

В выходные осадки исключены, но станет значительно прохладнее. В субботу в ночные часы температура воздуха понизится на 2-6 градусов. В горных районах края ожидается до −10 °C мороза, на побережье температура пока останется выше 0 °C. Из-за смещения супер тайфуна «Хагибис» над Японией и усиления действия антициклона над континентом, над Японским морем увеличатся барические градиенты, это приведет к усилению ветра над побережьем. В воскресенье в Приморье похолодает еще на 1–3 градуса. Сильный ветер продолжит хозяйничать в прибрежных районах края.

В понедельник влияние отрога азиатского антициклона на Приморье усилится. Смешение атмосферного фронта над Японским морем атмосферного фронта, вызовет осадки в регионе. Снег с дождем ожидается в южных районах края. При этом температура по сравнению с выходными упадет еще на 2–5 градусов, достигнув отметки −1…−8 °С и до −14 °С на побережье. На юге сохранится положительная температура до +5 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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