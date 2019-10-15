2019-10-15T01:11:27+03:00
Происшествия

Обрушился потолок и стены: в жилом пятиэтажном доме в Приморье погибла женщина

19 жильцов эвакуировались самостоятельно
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Обрушение произошло между четвертым и пятым этажомОбрушение произошло между четвертым и пятым этажомФото: Александр ГЛУЗ
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В многоквартирном доме в Шкотовском районе обрушился потолок, стена и лестничный пролет. Предварительно в результате обрушения погибла женщина, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

Жилое здание находится по адресу: улица Авиаторов, 23. Обвал произошел между четвёртым и пятым этажом. Жильцы обрушенного подъезда, 19 человек, эвакуировались самостоятельно.

- В настоящее время на месте происшествия находятся спасатели 40 пожарно-спасательной части, спасатели аварийно-спасательного формирования Большой Камень, полицейские, бригада медиков и представители местной администрации. В клубе посёлка Новонежино организован пункт временного размещения, - сообщают представители МЧС по Приморскому краю.

Размещаться в пункте граждане отказались, решили остаться у друзей и соседей.

Специалисты в данный момент проводят проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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