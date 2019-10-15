2019-10-15T04:43:47+03:00
Происшествия

Водонагреватель или газ: какие версии обрушения дома в Приморье рассматривают следователи?

В результате ЧП, по предварительным данным, погиб один человек
Александра ШОПЕНКО
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ЧП случилось примерно в 03:30 ночи ночи по местному времениЧП случилось примерно в 03:30 ночи ночи по местному времениФото: 25.mchs.ru
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Во вторник, 15 октября, в приморском поселке Новонежино произошло ЧП. В многоквартирном доме обрушились потолочная плита и лестничный пролет. Жертвой стала женщина, по факту ее смерти возбуждено уголовное дело.

ЧП случилось примерно в 03:30 ночи ночи по местному времени. Обрушение произошло в третьем подъезде между четвертым и пятым этажами. Потолочной плитой придавило одну женщину, ее тело только что извлекли из под завалов.

- По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На место происшествие выехали следователи, проводится осмотр, выясняются причины обрушения стены. Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Что могло привести к столь сильному обрушению? Следователи склоняются, что это взрыв, какого характера – пока непонятно. Возможно, что это был хлопок бытового газа, либо неисправный водонагреватель. В сети появилась информация, что рванула ручная граната, но в СК эту информацию опровергли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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