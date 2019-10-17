«Утро начинается не с кофе»: зеленоглазая красавица из Приморья рассказала о подготовке к Miss International 2019
Приморский край в ожидании международного конкурса красоты Miss International 2019. А как иначе, в масштабном мероприятии принимает участие Марина Орешкина из Владивостока. Она представляет не только родной регион, но и всю страну, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».
Ранее мы рассказывали о том, в 2017 году она стала самой красивой девушкой края, а в 2018 получила титул Miss Tourism World. Кстати, целеустремленности девушки можно только позавидовать, ведь Марина ради короны похудела на 23 килограмма. Теперь перед дальневосточницей открылись новые горизонты.
Марина Орешкина и один из ее образов на фотосессии..Автор: @dress_for_day_marryme.
Зеленоглазая красавица сейчас активно занимается подготовкой к международному конкурсу. На днях участвовала в фотосессии в невероятно красивых вечерних нарядах. На снимках Марина в потрясающих платьях, каждый из которых создает абсолютно уникальный образ. Фотографии попадут в портфолио девушки и их опубликуют на официальном сайте Miss International 2019.
Один из образов на фотосессию для Марины Орешкиной..Автор: @dress_for_day_marryme.
Финал конкурса пройдет в Токио уже 12 ноября. Практически в преддверии мероприятия Марина рассказала о том, как себя чувствует перед одним из самых волнительных событий в жизни.
- Мое утро начинается не с кофе, а с фотосессий. Свободного времени катастрофически не хватает. Самое сложное сейчас – это выспаться. Но я сама приняла решение участвовать в этом конкурсе, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Орешкина. – Уже с нетерпением жду поездки в Токио, очень хочется познакомиться со всеми участницами «Miss International 2019». Признаться честно, я пока не определилась с платьем, в котором появлюсь на финале и буду представлять страну. Есть несколько вариантов, но хочется, чтобы оно было тем самым.
Марина Орешкина..Автор: @dress_for_day_marryme.
Победа в соревновании такого масштаба займет почетное место в послужном списке Марины. Мы желаем ей удачи и верим в то, что самые красивые девушки рождаются именно в Приморье.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Потеряла 23 килограмма - получила корону: зеленоглазая красавица из Приморья представит Россию на международном конкурсе
Финал «Мисс интернешнл - 2019» пройдет в Токио 12 ноября [фото, видео]
Длинноногая брюнетка из Владивостока, сбросившая 50 килограммов, рассказала, как сохранила идеальную фигуру и нашла любовь
Корреспонденту «КП-Владивосток» девушка поведала, через какие тернии ей пришлось пройти, чтобы избавиться от комплексов [фото]
Короны «предпочитают» блондинок: длинноногая красотка из Находки представит Беларусь на конкурсе «Мисс Земля - 2019»
Девушка променяла Приморский край на другое государство, Россию представит другая модель [фото, видео]
ИСТОЧНИК KP.RU