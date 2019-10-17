2019-10-17T08:24:15+03:00
Общество

«Утро начинается не с кофе»: зеленоглазая красавица из Приморья рассказала о подготовке к Miss International 2019

Марина Орешкина показала, в каких вечерних платьях она появится на сайте конкурса красоты [видео]
Кристина ГРИН
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Марина представит Россию на международном конкурсе красоты. Фото: @mari_oreshkina.Марина представит Россию на международном конкурсе красоты. Фото: @mari_oreshkina.
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Приморский край в ожидании международного конкурса красоты Miss International 2019. А как иначе, в масштабном мероприятии принимает участие Марина Орешкина из Владивостока. Она представляет не только родной регион, но и всю страну, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Ранее мы рассказывали о том, в 2017 году она стала самой красивой девушкой края, а в 2018 получила титул Miss Tourism World. Кстати, целеустремленности девушки можно только позавидовать, ведь Марина ради короны похудела на 23 килограмма. Теперь перед дальневосточницей открылись новые горизонты.

Марина Орешкина и один из ее образов на фотосессии..Автор: @dress_for_day_marryme.

Зеленоглазая красавица сейчас активно занимается подготовкой к международному конкурсу. На днях участвовала в фотосессии в невероятно красивых вечерних нарядах. На снимках Марина в потрясающих платьях, каждый из которых создает абсолютно уникальный образ. Фотографии попадут в портфолио девушки и их опубликуют на официальном сайте Miss International 2019.

Один из образов на фотосессию для Марины Орешкиной..Автор: @dress_for_day_marryme.

Финал конкурса пройдет в Токио уже 12 ноября. Практически в преддверии мероприятия Марина рассказала о том, как себя чувствует перед одним из самых волнительных событий в жизни.

- Мое утро начинается не с кофе, а с фотосессий. Свободного времени катастрофически не хватает. Самое сложное сейчас – это выспаться. Но я сама приняла решение участвовать в этом конкурсе, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Орешкина. – Уже с нетерпением жду поездки в Токио, очень хочется познакомиться со всеми участницами «Miss International 2019». Признаться честно, я пока не определилась с платьем, в котором появлюсь на финале и буду представлять страну. Есть несколько вариантов, но хочется, чтобы оно было тем самым.

Марина Орешкина..Автор: @dress_for_day_marryme.

Победа в соревновании такого масштаба займет почетное место в послужном списке Марины. Мы желаем ей удачи и верим в то, что самые красивые девушки рождаются именно в Приморье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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