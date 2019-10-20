2019-10-20T05:50:52+03:00
Происшествия

Последний поход: в ущелье Дарданеллы погибла туристка из Владивостока

Женщина оступилась и сорвалась вниз
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Женщина сорвалась со скалы недалеко от знаменитого мостика. Фото: КПЖенщина сорвалась со скалы недалеко от знаменитого мостика. Фото: КП
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Корпоративный поход в живописное место - ущелье Дарданеллы, закончился для туристов из Владивостока трагедией. Во время попытки сделать селфи одна из женщин оступилась и упала вниз. В надежде на то, что туристка выжила, ее коллеги вызвали спасателей, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Ущелье Дарданеллы - одно из самых живописных мест Приморского края, поэтому оно пользуется такой популярностью у туристов - подъем не слишком сложный, а вид с вершины просто невероятный. Неудивительно, что многие компании, чтобы сплотить командный дух, организовывают сюда корпоративные походы. Так получилось и в этот раз. Как пишет ИА PrimaMedia, погибшая прибыла в ущелье со своими коллегами.

Вопреки слухам, которые начали ходить вокруг трагедии, женщина сорвалась не со знаменитого мостика, оставшегося здесь от роупджамперов - хлипкой и не очень хорошо закрепленной конструкции, а со скалы рядом с этим местом. Туристка хотела сделать красивый кадр, но оступилась и упала вниз.

Ее коллеги, в надежде на то, что женщина жива, вызвали спасателей. Однако прибывшие на место сотрудники МЧС констатировали смерть женщины.

Отмечается, что несчастная пролетела порядка 70 метров. Когда спасатели вытащили ее тело, оказалось, что у женщины были множественные переломы. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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