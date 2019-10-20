2019-10-20T08:29:56+03:00
Общество

Пенопластовая русалка и пруд из тряпок: вокруг Сахалинского хтонического парка разгорается скандал

На обустройство школьной аллеи чиновники потратили 500 тысяч рублей
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Обустройство аллеи обошлось бюджету в 500 тысяч рублей. Фото: администрация МО «Макаровский городской округ»Обустройство аллеи обошлось бюджету в 500 тысяч рублей. Фото: администрация МО «Макаровский городской округ»
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Очередной скандал разгорается в Сахалинской области. На этот раз его причиной стало обустройство школьной аллеи в селе Новое, на которую чиновники потратили 500 тысяч рублей. Однако вместо шикарного парка жителям достались пенопластовые герои произведения А. С. Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый» и тряпочный пруд, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

На днях на сайте администрации МО «Макаровский городской округ» появилась новость о том, что в с. Новое прошло открытие школьной аллеи.

Сказочные герои и пруд в смету включены не были. Фото: администрация МО «Макаровский городской округ»

Сказочные герои и пруд в смету включены не были. Фото: администрация МО «Макаровский городской округ»

«Проект был реализован при финансовой поддержке Правительства Сахалинской области - на благоустройство школьной аллеи было выделено пятьсот тысяч рублей. Силами предпринимателей села, его жителей - детей и взрослых - преобразили эту аллею и сделали её одной из достопримечательностей села Новое», - говорится в сообщении.

Здесь также указано, что «за время реализации проекта было вырублено 70 старых деревьев и высажено 73 березы и 53 кустарника, организовано 5 площадок для отдыха, на которых установлены лавочки, урны, кашпо для цветов и малые архитектурные формы в виде львов». Само же открытие прошло, как и положено, с большой помпой и перерезанием красной ленточки.

Открытие аллеи прошло с перерезанием красной ленточки. Фото: администрация МО «Макаровский городской округ»

Открытие аллеи прошло с перерезанием красной ленточки. Фото: администрация МО «Макаровский городской округ»

Казалось бы, сделали хорошее дело, обустроили аллею. Однако в реальности все оказалось не так радужно. В интернете появились фотографии этой самой достопримечательности - пенопластовые покосившиеся герои стихотворения «У Лукоморья дуб зеленый», пруд из тряпок, ободранные деревья и площадка из криво уложенной плитки.

Позже в своем телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попытался отстоять честь своих подчиненных - он выложил смету работ, а также отметил, что на сказочных персонажей из бюджета не было потрачено ни копейки.

Смету глава Сахалинской области выложил в своем телеграм-канале. Фото: @limarenko_official

Смету глава Сахалинской области выложил в своем телеграм-канале. Фото: @limarenko_official

«На благоустройство аллеи действительно выделили 500 тыс. рублей. Но спешим заверить, что ни на русалку, ни на лебедей, ни на других сказочных персонажей, которые вызвали столько шума, бюджетных денег потрачено не было. Все это школьники сделали своими руками. Так сказать, как могли и от чистого сердца», - написал глава региона.

Действительно, сказочные герои в смете не значатся, однако туда включены буквально все расходы - начиная от инструментов, которых у подрядчика почему-то не оказалась, заканчивая ГСМ, транспортными расходами, канцелярскими расходами и даже расходами на питание. Включены в смету и саженцы, которых на фотографиях особо не видно. Не понятно также кому достались призы за 50 тысяч рублей.

Скульптуры в виде львов стоили бюджету 50 тысяч рублей. Фото: администрация МО «Макаровский городской округ»

Скульптуры в виде львов стоили бюджету 50 тысяч рублей. Фото: администрация МО «Макаровский городской округ»

В новости также отмечается, что «для благоустройства аллеи было привлечено большое количество людей, всем им были вручены благодарственные письма и подарки от разработчика и координатора этого проекта Ольги Орловой». Видимо канцелярские товары и призы, указанные в смете, - это те самые подарки и благодарственные письма.

Пенопластовые герои были сделаны местными школьниками. Фото: администрация МО «Макаровский городской округ»

Пенопластовые герои были сделаны местными школьниками. Фото: администрация МО «Макаровский городской округ»

ИСТОЧНИК KP.RU

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