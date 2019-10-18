2019-10-18T11:14:37+03:00
Происшествия

Отчим, избивший до смерти маленькую дочь своей возлюбленной, предстанет перед судом в Приморье

У нерадивой матери, которая на фоне алкоголя связалась с изувером, отобрали детей [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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По одной из версий, отчим сильно бил девочку, потому что она мешала ему спатьПо одной из версий, отчим сильно бил девочку, потому что она мешала ему спатьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего парня, который обвиняется в смерти маленькой девочки. «КП-Владивосток» писала о чудовищном преступлении, которое поразило весь регион. Пьяный сожитель зверски избил дочь своей дамы сердца. Малышка скончалась, а изувера, по одной из версий, пыталась защитить мать погибшей девочки.

Чудовищное преступление было совершено 10 августа этого года в квартире дома по Садовой улице. Здесь жили 29-летняя Виктория П. и Александр Х. Роман они закрутили примерно два года назад, когда стали вместе выпивать. Да, да, семья любила приложиться к бутылке. Пили крепко, много, часто. К алкоголю даже пристрастилась 12-летняя дочь Виктории, которая, по словам местных жителей, крутила роман с братом Александра.

Местные рассказывали «КП», что девушка даже защищала изувера Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Местные рассказывали «КП», что девушка даже защищала изувераФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В роковой день пара решила выпить – по словам местных жителей, пришли выплаты на детей (у Вики их трое), поэтому было организовано застолье, как водится, с алкоголем. Изрядно приняв на грудь, мужчина по неизвестной причине начал избивать по голове и телу одну из дочерей Виктории – малышку, которой от роду было всего один год и девять месяцев. Местные уверены: своим криком девочка мешала отчиму спать или просто раздражала. Итог один – ребенок скончался от полученных повреждений.

Где была в этот момент мама? У жителей села на этот счет две версии, первая гласит о том, что Виктория кормила грудного ребенка в соседней комнате, по второй – уснула от количества выпитого. Местные рассказывали «КП», что девушка даже защищала изувера. Они придумали свою версию: малышка захлебнулась рвотными массами.

Отчим, убивший маленькую дочь своей возлюбленной, предстанет перед судом в Приморье.Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

- После случившегося следователи незамедлительно информировали органы опеки и попечительства о неблагополучной семье. По результатам проверки двое других детей изъяты из семьи и решается вопрос о лишении неблагополучной матери родительских прав, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Александр стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Парню грозит до 15 лет колонии. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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