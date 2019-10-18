2019-10-18T15:46:05+03:00
Общество

«Жизнь в Приморье замерла»: политик Никита Исаев рассказал, каким видится край из Москвы

Острые темы политик поднял в эфире радио «КП-Приморье»
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Политик поднял в эфире острые темыПолитик поднял в эфире острые темыФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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В эфире радио «Комсомольская правда» всегда звучат актуальные темы, а в гостях интересные люди. В пятницу, 18 августа, «КП» навестил Никита Исаев, политик, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики.Тема разговора: каким видится Приморский край из Москвы.

Зачем политик приехал в Приморье, справедлив ли приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву и заслуженно ли приморская столица стала еще и дальневосточной - это лишь малая часть вопросов, которые были подняты в эфире. Передачу можно прослушать, перейдя по ссылке, а мы приведем несколько цитат политика:

- В прошлом году Приморье принесло очень резонансные избирательные кампании, во многом результаты были неожиданные, все готовились к Тарасенко. Но все пошло не совсем так (или, наоборот, так) и через несколько месяцев губернатором стал небезызвестный Олег Кожемяко. Хочется понять, как он управляет регионом, потому что кампания была протестная и апеллировала к Москве, которая недокладывает нам мясо.

- Хочу посмотреть: насколько способен руководитель, тем более такого калибра, как Кожемяко, справиться с проблемными задачами, развитием региона, обещаниями, которые он давал. А их было много.

- Жизнь в Приморье после выборов замерла. Я смотрю на регионы из Москвы, и, если в регионе кажется, что все кипит и вы - центр вселенной, то на самом деле все не так.

ИСТОЧНИК KP.RU

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