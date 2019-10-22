2019-10-22T10:32:31+03:00
Общество

Лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев подвел итоги визита в Приморье

Обошлось без скандалов, но с конструктивными предложениями
Олег БЕЛОВ
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Создание в регионе реально действующей оппозиционной структуры, вторая – спасение дальневосточного леса - основные темы круглого стола.Создание в регионе реально действующей оппозиционной структуры, вторая – спасение дальневосточного леса - основные темы круглого стола.Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Федеральный оппозиционный политик Никита Исаев выделил две ключевых темы, которым было посвящено его двухдневная работа во Владивостоке. Первая – создание в Приморском крае реально действующей оппозиционной структуры, вторая – спасение дальневосточного леса.

Политик отметил, что с момента резонансных губернаторских выборов 2018 года на политическом поле Приморья нет каких-либо крупных и значимых игроков, кроме действующего губернатора. Такая ситуация лишает людей эффективных каналов донесения своих проблем до власти и не оставляет возможностей заставить власть работать в своих интересах. В результате некому указывать власти на ее ошибки, власть отрывается от людей, перестает чувствовать контекст ситуации и «бронзовеет».

По словам Никиты Исаева, вопрос политической оппозиции в настоящее время в России – это, прежде всего, не идеологический вопрос, а вопрос несправедливости, от которой страдают люди. Базой для создания эффективно действующей оппозиции в Приморье политик намерен сделать структуры партии «Справедливая Россия». Но для этого и сама партия, и ее региональная организация, должны существенно измениться. Еще летом Никита Исаев инициировал процесс реформирования «Справедливой России» на общероссийском уровне и заключил соответствующее соглашение с лидером партии Сергеем Мироновым. Политик считает, что партия должна придерживаться более жесткого и последовательного оппозиционного курса и активнее работать на низовом уровне.

На нем: Участники Круглого стола по грядущим преобразованиям в лесной отрасли Приморья. Фото: Полина Степаненко

На нем: Участники Круглого стола по грядущим преобразованиям в лесной отрасли Приморья. Фото: Полина Степаненко

Второй важной целью визита политика в приморье стала презентация концепции «Русский лес-2030». Рассчитанная на десять лет программа была инициирована Никитой Исаевым после масштабных лесных пожаров нынешнего лета. Она предполагает целый комплекс масштабных реформ, которые должны, по мнению политика, «ликвидировать бардак в лесной отрасли, восстановить российские леса и спасти их от варварских вырубок и пожаров».

Обязательным этапом разработки концепции Никита Исаев считает работу на региональном уровне с привлечением широкого экспертного сообщества профессионалов из «лесных» регионов России, которые хорошо ориентируются в местной проблематике и готовы выступить с предложениями, которые помогли бы реально улучшить ситуацию в отрасли.

Этой теме было посвящено заседание круглого стола, на которое он собрал в столице Приморья видных практиков лесной отрасли края, промышленников и общественников. Их наработки станут важной частью общей федеральной концепции и руководством к действию при реформировании лесной отрасли на Дальнем Востоке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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