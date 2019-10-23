Ныряльщика в «стрингах» из Владивостока, который остался без квартиры, теперь выселяют из подъезда родного дома

Евгений Москалев - известный ныряльщик и живая легенда Владивостока. Внезапно из рекордсмена по количеству прыжков в воду он превратился во фрика. Лишь единицы видели «ласточку» - так его называют местные жители, полностью одетым. Чаще всего он ходит по городу в одних шортах, притом и зимой, и летом. Для прыжков с пирса он выбирает исключительно экстравагантные наряды – «стринги». Более того, не так давно он лишился своей квартиры. Бомжом, по словам Евгения, его сделали бывшая супруга и единственный сын. Об этом «Комсомольская правда - Владивосток» писала подробный материал. Но в деле появились новые детали. Начнем по порядку.

БОМЖ В КВАДРАТЕ

Вторник. На часах 23:31. Внезапно на мобильный телефон позвонил Евгений. Сказать, что я была удивлена желанию поговорить в такое время – значит, ничего не сказать. Беру трубку, думаю, мало ли, что могло случиться. Оказалось, ситуация, действительно, чрезвычайная. Звонит не ради того, чтобы поболтать или пригласить понырять, а обращается за помощью.

- Представляете, только что мне сказали, что управляющая компания прочитала статью обо мне, узнала, что я здесь сплю и намерена теперь меня выселить уже из подъезда. Дали срок до конца ноября, - встревожено рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Евгений Москалев. – Мало того, что я остался без квартиры, так теперь вообще без какой-либо крыши над головой. Идти мне некуда, впереди зима, и я просто в отчаянии. Не знаю, что теперь делать. Уснуть больше точно не смогу.

Живую легенду теперь называют бомжом. Фото: Сергей Кирьянов.

На вопрос: если вам предложат работу, на которой вам предоставят жилплощадь, которую нужно будет делить с другими коллегами, «ласточка» ответить затруднился. Мол, я не привык жить с кем-то незнакомым. К тому же, есть пункт и по местоположению комнаты. Желательно, чтобы она была в шаговой доступности к набережной Спортивной гавани, потому что от ныряния он отказываться не намерен.

Капризы это или реальные привычки, выработанные десятилетиями – решать не нам. Но есть предположение, что если человеку, действительно, негде жить, он будет согласен на любой угол.

МУХИ, ТАРАКАНЫ И СВАЛКА ОДЕЖДЫ

К сожалению, пока нам не удалось связаться с бывшей супругой Евгения и его сыном. Но получилось выяснить, почему его все же выселили из квартиры, в которой он прописал родных. После развода в доме по улице Котельникова, и правда, проживал только ныряльщик. Он говорил «Комсомолке» о том, что в своей квартире он имеет право делать все, что угодно. Но предположить масштабы нечистоплотности «ласточки» было сложно. Оказалось, что зловония из его жилплощади доходили до первого этажа.

Затворничество Евгения доходило до крайних мер - он постоянно менял замки, настроен был крайне агрессивно. Жить с ним по соседству было просто невозможно. Антисанитария, которая там властвовала, была создана целенаправленно. Помещение он захламил старыми вещами, пакетами, бутылками, сгнившими продуктами. Как выяснилось, жил Евгений там не один, а вместе с мухами и тараканами.

А когда-то он ставил рекорды по количеству прыжков с пирса. Фото: Сергей Кирьянов.

Долгое время ныряльщик не оплачивал коммунальные услуги, образовалась задолженность, и в итоге потребителя отключили от электроснабжения и водоснабжения.

Родительских прав Евгения, кстати, лишили. Согласно документам суда, паспорта у Евгения нет. В квартире преткновения зарегистрированы не только Евгений, его бывшая супруга и биологический сын, но и внуки, о существовании которых ныряльщик, вероятно, и не знает.

«Представленными в совокупности по делу доказательствами, судом установлено, что на протяжении длительного времени Москалев Е.В. систематически нарушает права и законные интересы бывших членов семьи, что выражается в содержании квартиры в антисанитарном состоянии, вследствие чего происходит нарушение санитарно-гигиенических требований, в связи с чем суд приходит к выводу, что ответчик подлежит выселению из спорной квартиры без предоставления иного жилья», - резюмируем отрывком из судебного акта Первореченского районного суда от 11 декабря 2018 года.

Выходит, что без крыши над головой Евгений остался не по вине бывшей супруги и сына, а по своей собственной. Тем не менее, идти ему сейчас некуда. Как он перезимует в шортах и стрингах, лишившись даже подъезда – неизвестно.

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