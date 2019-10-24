Можно больше не гадать: смелое граффити на Алеутской презентовала городу МТС

Яркое граффити на Алеутской, которое вызвало интерес общественности, успев стать популярным объектом для фотосъемок во Владивостоке, оказалось подарком для города от МТС. Почти неделю в социальных сетях и СМИ Приморья не утихали споры по поводу происхождения интересного арт-объекта. Подробности о его создании, основную идею и концепцию рисунка в исторической части города, удалось узнать «КП»-Владивосток».

Подробно о граффити с героем улицы Алеутской рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

– Евгения Валерьевна, наши читатели теряются в догадках, кто именно изображен на фасаде Алеутской, 24? И в чем вообще идея такого яркого рисунка, который буквально приковывает взгляд и заставляет подойти поближе для детального просмотра?

– На граффити изображены мужчина-алеут и шхуна «Алеут», подарившая название одной из центральных улиц Владивостока. Этой работой мы постарались привлечь внимание горожан и гостей дальневосточной столицы к истории улицы Алеутской. На поверхности граффити размещена информационная табличка с QR-кодом. Наведя смартфон на табличку, можно прочитать историю улицы и интересные факты о жизни и быте алеутов. Граффити «Алеут на Алеутской» — часть масштабного федерального проекта МТС «Культурный код». Проект нацелен на сохранение и поддержку уникальных культурных ценностей и инициатив в регионах России. А над изображением нашего алеута работали художники арт-сообщества «33+1» во главе с Павлом Шугуровым.

Ведущий оператор связи поможет лучше узнать историю улицы Алеутской. Фото: Анастасия Воронцова

Прообразом для создания изображения на углу здания стала старинная гравюра с мужчиной-алеутом. Рисунок привлек внимание художников ярким цветом и необычными деталями – пирсинг, причудливая шляпа, которая, кстати, является традиционным головным убором коренного населения Командорских островов. Именно в честь них именована шхуна и получила название Алеутская. Создатели перенесли образ с гравюры на фасад, добавив в картину современных деталей.

– Это уже не первый наш проект с компанией МТС. Ранее на месте «Алеута» находилась работа в рамках проекта «Поколение М», выполненная вместе с учениками художественной школы № 1. Тогда эта композиция была интересна своей подчиненностью архитектуре. Рельеф фасада обыгрывался ложными окнами, в которых размещались персонажи. Но нужно двигаться дальше. Смелость «Алеута» – в его угловом расположении и игнорировании рельефа фасада. На мой взгляд, городское искусство должно постоянно развиваться: искать новые формы и ставить перед собой острые вопросы. Надеюсь, что алеут станет новым символом улицы Алеутской и популярным местом для фотосессий», — поделился художник, руководитель творческого объединения «33+1» Павел Шугуров.