2019-10-24T05:14:42+03:00
Общество

Можно больше не гадать: смелое граффити на Алеутской презентовала городу МТС

На граффити изображены мужчина-алеут и шхуна «Алеут», подарившие название улице в центре Владивостока
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Необычное граффити подарила городу компания МТС. Фото: Анастасия ВоронцоваНеобычное граффити подарила городу компания МТС. Фото: Анастасия Воронцова
Изменить размер текста:

Яркое граффити на Алеутской, которое вызвало интерес общественности, успев стать популярным объектом для фотосъемок во Владивостоке, оказалось подарком для города от МТС. Почти неделю в социальных сетях и СМИ Приморья не утихали споры по поводу происхождения интересного арт-объекта. Подробности о его создании, основную идею и концепцию рисунка в исторической части города, удалось узнать «КП»-Владивосток».

Подробно о граффити с героем улицы Алеутской рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

– Евгения Валерьевна, наши читатели теряются в догадках, кто именно изображен на фасаде Алеутской, 24? И в чем вообще идея такого яркого рисунка, который буквально приковывает взгляд и заставляет подойти поближе для детального просмотра?

– На граффити изображены мужчина-алеут и шхуна «Алеут», подарившая название одной из центральных улиц Владивостока. Этой работой мы постарались привлечь внимание горожан и гостей дальневосточной столицы к истории улицы Алеутской. На поверхности граффити размещена информационная табличка с QR-кодом. Наведя смартфон на табличку, можно прочитать историю улицы и интересные факты о жизни и быте алеутов. Граффити «Алеут на Алеутской» — часть масштабного федерального проекта МТС «Культурный код». Проект нацелен на сохранение и поддержку уникальных культурных ценностей и инициатив в регионах России. А над изображением нашего алеута работали художники арт-сообщества «33+1» во главе с Павлом Шугуровым.

Ведущий оператор связи поможет лучше узнать историю улицы Алеутской. Фото: Анастасия Воронцова

Ведущий оператор связи поможет лучше узнать историю улицы Алеутской. Фото: Анастасия Воронцова

Прообразом для создания изображения на углу здания стала старинная гравюра с мужчиной-алеутом. Рисунок привлек внимание художников ярким цветом и необычными деталями – пирсинг, причудливая шляпа, которая, кстати, является традиционным головным убором коренного населения Командорских островов. Именно в честь них именована шхуна и получила название Алеутская. Создатели перенесли образ с гравюры на фасад, добавив в картину современных деталей.

– Это уже не первый наш проект с компанией МТС. Ранее на месте «Алеута» находилась работа в рамках проекта «Поколение М», выполненная вместе с учениками художественной школы № 1. Тогда эта композиция была интересна своей подчиненностью архитектуре. Рельеф фасада обыгрывался ложными окнами, в которых размещались персонажи. Но нужно двигаться дальше. Смелость «Алеута» – в его угловом расположении и игнорировании рельефа фасада. На мой взгляд, городское искусство должно постоянно развиваться: искать новые формы и ставить перед собой острые вопросы. Надеюсь, что алеут станет новым символом улицы Алеутской и популярным местом для фотосессий», — поделился художник, руководитель творческого объединения «33+1» Павел Шугуров.

Благодаря граффити, Алеутская, 24 уже стала излюбленным местом для фотосессий. Фото: Анастасия Воронцова

Благодаря граффити, Алеутская, 24 уже стала излюбленным местом для фотосессий. Фото: Анастасия Воронцова

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В районе Русского острова во Владивостоке утонул молодой дайвер
В Приморье горят леса: больше 250 гектаров уничтожено за сутки
Двое человек погибли в пожаре на кладбище во Владивостоке
Его искали неделю: устроивший погром в центре Владивостока дальнобойщик оказался из Самары
Синоптики назвали дату грозовых ливней в Приморье
Рыжая и брюнетка: девочки сбежали из реабилитационного центра «Парус надежды» во Владивостоке
«Меня разыскивает ФСБ»: жители Владивостока обсуждают «беглого преступника» с гитарой
Ветер северный: во Владивостоке 24 октября облачно, днем до +15 градусов
Пенсионер погубил женщину, нагло выехав на дорогу и спровоцировав ДТП
Ссора из-за дамы: двое приморцев забили мужчину до смерти
Отбывающего «условку» приморца все-таки посадили на два года за неуплату алиментов
Аварию с четырьмя дорогими иномарками во Владивостоке спровоцировала женщина
Отработанные покрышки из Владивостока предложили сжигать в Спасске-Дальнем