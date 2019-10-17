Необычное граффити неизвестного автора появилось на Алеутской

СЕГОДНЯ 01:21 2019-10-17T02:10:49+03:00

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В самом центре Владивостока, на улице Алеутской, 24, прямо напротив Арбата, появилось новое яркое граффити. Изображение мужчины азиатской внешности, одетого в колоритный головной убор и держащего в руке смартфон, привлекло внимание корреспондента «КП». Разглядывая композицию внимательнее, можно заметить на заднем плане шхуну.

Блогеры и местные жители в популярных группах в социальных сетях активно обсуждают возможное авторство граффити и личность персонажа, изображенного на стене трансформаторной будки.

Известный приморский фотограф и блогер @alexander_khitrov

- На Алеутской, совсем недалеко от Владивостокского Арбата появилось новое яркое граффити с изображением мужика, делающего селфи и шхуны. Со стороны выглядит это свежо и смело. Жители города и туристы замедляют шаг, чтобы повнимательнее рассмотреть изображение или самому сделать селфи. А вообще, как думаете, кто изображен? Что за мужик? Что за шхуна? Да и авторство не подписано...

Фитнес-блогер @koretskaya_sv

- Шла с Семёновской, увидела новое граффити , не удержалась и сделала фотку с этим красавцем. Как думаете кто это? И кто сделал это граффити?

Изображение мужчины азиатской внешности, одетого в колоритный головной убор и держащего в руке смартфон, привлекает внимание. Фото: Анастасия Воронцова

Сообщество ННовый Владивосток

- Уже видели, что «красуется» на Алеутской 24, напротив Арбата? Кто его нарисовал и зачем пока не ясно, но выглядит очень неплохо. Есть идеи чья работа?

Отметим, что в последнее время Владивосток стал богат на подобного рода искусство: подпорные стены, фасады зданий, арки и даже витрины магазинов украшают рисунками. Так, в сквере городов-побратимов появились изображения амурского тигра, дальневосточного женьшеня и Дерсу Узалы. А над баром Мумий Тролль — «мусорный кит». Помимо центра Владивостока, богат на уличное искусство район ЦСИ «Заря». Причем, для создания граффити организаторы арт-пространства привлекают не только российских, но и зарубежных мастеров стритарта.

ИСТОЧНИК KP.RU