2019-10-24T11:42:13+03:00
Общество

От ФСБ до пестрых нерп: браконьерство граждан КНДР, «терпящих бедствие» в Приморье, приведет к экологической катастрофе

Ученые обеспокоены международной проблемой, которая в ближайшее время может сократить количество китообразных и ластоногих
Кристина ГРИН
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Специалисты бьют тревогу. Фото: Дальневосточный морской заповедник.Специалисты бьют тревогу. Фото: Дальневосточный морской заповедник.
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Резонанс, который был вызван северокорейскими браконьерами, охотившимися в исключительной экономической зоне России, вблизи Приморья, до сих пор не утихает. Если сперва речь шла о том, что иностранцы занимаются незаконным промыслом, то теперь о том, что они губят экологию. Ученые обеспокоены тем, что вскоре это может привести к катастрофе.

Об этом сообщает Дальневосточный морской заповедник филиала ННЦМБ ДВО РАН. По данным специалистов, рыболовные сети браконьеров убивают морских обитателей. В зоне риска - китообразные, ластоногие, рыбы и моллюски.

- Влияние северокорейских браконьеров распространяется не только на юг Приморья, - рассказывает Игорь Катин, научный сотрудник Дальневосточного морского биосферного заповедника. - Это большая проблема для всего Японского моря - наносится несомненный вред всей биоте. Это международная проблема.

По словам кандидата биологических наук, после разового использования браконьеры топят сети. А они изготовлены из материала, который разлагается много лет. В конечном итоге в эти самые сети попадают морские обитатели, в том числе птицы и киты.

- Чтобы оценить масштаб проблемы можно провести простые вычисления. На спутниковых изображениях мы насчитывали одновременно более 3,5 тысячи судов, проводящих лов в нашей исключительной экономической зоне, прилегающей к побережью Приморского края. Каждая такая добывающая единица выставляет за один раз по километру и более сетей. Учитывая то, что сеть ловит всего один-два дня, а лов проводится несколько месяцев, выброшенными оказываются сотни тысяч километров сетей, - добавил ученый.

По мнению Игоря Катина, сейчас мы находимся в состоянии перманентной катастрофы. В научном журнале «Теоретическая и прикладная экология» за 2019 год он вместе с коллегами сделал выводы о том, что мусор северокорейских браконьеров может привести к уменьшению численности популяции ларги в Морском заповеднике до критического уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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