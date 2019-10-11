2019-10-11T09:06:56+03:00
Общество

Туберкулез и конъюнктивит нашли у северокорейцев, обвиняемых в нападении на приморских пограничников

Медицинская помощь потребовалась двум гражданам КНДР
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Браконьеры держатся вместе, общаются только между собойБраконьеры держатся вместе, общаются только между собойФото: Скриншот с видео
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В изоляторе временного содержания города Находка пополнение - суд арестовал 16 граждан Северной Кореи, которые оказали вооруженное сопротивление пограничникам. Напомним, что 17 сентября браконьеры КНДР, добывающие биоресурсы в исключительной экономической зоне России, отказались подчиниться требованиям сотрудников ФСБ и напали. За это северокорейцев взяли под стражу, двое из них больны.

У одного из задержанных обнаружили туберкулез, какой формы – пока непонятно, однако специалисты склоняются к открытой. При такой форме больной заразен. Гражданина КНДР поместили в отдельный медицинский изолятор, где ему стало плохо.

- Подумали, что схватило сердце, поэтому вызвали скорую помощь – в ИВС нет медицинского обслуживания. Врачи замерили давление, оно оказалось повышенным. Гражданину КНДР дали таблетку и ему стало лучше, - рассказала «КП-Владивосток» Татьяна Чернилевская, председатель приморской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

У второго арестованного были воспалены глаза, это увидели члены ОНК во время посещения северокорейцев в ИВС. Оказалось, что у браконьера конъюнктивит. Мужчину в ближайшее время пообещали отвести к офтальмологу.

В целом условия содержания северокорейцев, по словам Татьяны Чернилевской, такие же, как у российских граждан. Браконьеры держатся вместе, общаются только между собой. Ни по-английски, ни уж тем более по-русски браконьеры не понимают, поэтому выяснить: есть ли у них жалобы и знают ли, в чем их обвиняют, не представляется возможным.

- Мы разговаривали с сотрудниками учреждения, они рассказали, что из-за языкового барьера иностранцам невозможно объяснить правила поведения и рассказать про режим. Нам нужен человек, который владеет корейским языком и у него есть тому подтверждение, - добавила Татьяна Чернилевская.

Она отметила, что в СИЗО во Владивосток переведен один браконьер. Вероятно, во время нападения на пограничников он получил ранение. В следственный изолятор его отправили по состоянию здоровья – в нем есть больница.

В начале октября число задержанных за незаконный промысел в исключительной экономической зоне России граждан КНДР приблизилось к 570-ти. Нелегалы дожидаются решения под конвоем на своих шхунах, которые стоят на рейде под Находкой и поселком Посьет. Питаются браконьеры из своих запасов. По словам членов ОНК, места в приморских СИЗО и ИВС хватит всем, вопрос только в целесообразности.

Напомним, что тысячи северокорейских шхун в период тайфунов укрылось в бухтах Приморья, кинув сигнал «терплю бедствие». Проигнорировать мольбы о помощи пограничники не могли и разрешили судам войти в наши территориальные воды. Северокорейцы должны были стоять на якоре и покинуть край, как только наступит штиль. Однако браконьеры не только продолжили незаконно добывать биоресурсы, но и выходили на берег. Такое поведение гостей всерьез возмутило жителей Приморья. Но у некоторых рыбаков все-таки проснулась совесть и они покинули территориальные воды Приморья. Только посмотрите это эпичное видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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