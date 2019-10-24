Оставшихся 50 белух из «Китовой тюрьмы» решили выпустить прямо в Приморье

Из-за сложных погодных условий, недостатка финансирования и небезопасного штормового моря, ученые решили выпустить оставшихся белух из «Китовой тюрьмы» на юге Приморского края, в бухте Успения. Эта бухта находится вблизи государственного Лазовского заповедника. Правда, экологи опасаются, что там животных будут ждать северокорейские браконьеры.

В настоящее время погодные условия по маршруту следования судов осложняют выпуск в районах предполагаемого отлова белух. По прогнозам на ближайшие недели эти условия будут только ухудшаться, что может представлять риск как для белух, так и для людей, участвующих в операции.

Сегодня, 24 октября, в Институте проблем экологии и эволюции РАН состоялось заседание Рабочей группы по планам реадаптации и адаптации Консилиума по научному обеспечению сохранения морских млекопитающих, содержащихся в «Китовой тюрьме» в бухте Средняя Приморского края.

Секретарь Консилиума, заместитель директора ВНИРО Вячеслав Бизиков сообщил, что Правительство России жестко поставило задачу – все 50 белух, до сих пор остающиеся в «Китовой тюрьме», должны быть однозначно выпущены на свободу до 1 ноября 2019 года. Для выполнения этой задачи ВНИРО может привлечь два научно-исследовательских судна – «Зодиак» и «Профессор Кагановский», которые смогут взять на борт 14 и 36 белух соответственно.

Выпуск всех животных планируется провести двумя судами одновременно, однако на этот раз не в родное для белух Охотское море.

От бухты Средняя до бухты Успения не более 100 км пути морем. Специалисты ТИНРО на заседании Консилиума заявили, что хотя Японское море и не является естественным ареалом белух, но в этом его районе сейчас имеется хорошая кормовая база, и выпущенные животные будут иметь достаточно возможностей, чтобы прокормиться.

Место предполагаемого выпуска сразу 50-ти белух

- Коалиция «Свободу косаткам и белухам» приветствует и поддерживает решение Консилиума об освобождении всех 50 белух в эти кратчайшие сроки, учитывая скорое прекращение навигационного сезона и невозможность в этом случае осуществления дальнейшего выпуска. Но мы не можем не высказать беспокойства по поводу того, что белухи будут выпущены в непривычном для них месте обитания. Эту озабоченность разделяли и ученые, участвовавшие в Консилиуме. По мнению одного из ведущих в России специалистов по белухам, научного сотрудника ИПЭЭ РАН Ольги Шпак, имеется мало шансов, что выпущенные белухи смогут из южной части Приморского края пройти в Сахалинский залив и воссоединиться с популяцией до начала осенней миграции диких белух на север. Учитывая то, что такой вариант выпуска в настоящее время является единственно возможным, мы надеемся на лучшее и на то, что сам выпуск пройдет успешно, - сообщил председатель Совета региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Коалиция также отмечает, что в этой части Японского моря сейчас находятся сотни северокорейских судов, ведущих браконьерский промысел рыбы и морепродуктов в экономической зоне и территориальных водах России. Сможет ли Пограничная служба ФСБ России защитить белух от вылова нелегальными северокорейскими рыбаками?