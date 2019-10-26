Появилось видео страстного полёта мужчины и женщины рейсом «Москва-Владивосток»

Двое малознакомых людей устроили порно-шоу для пассажиров рейса «Москва-Владивосток». Мужчина, сидя в эконом-классе, оголил свой детородный орган. Последний не преминула обласкать женщина из соседнего кресла. Прибежавшие бортпроводники убедили страстных натур успокоиться: одному спрятать причиндал, а другой убрать с него руки, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

По информации источника «Комсомольской правды - Владивосток», пара познакомилась в аэропорту Москвы. Общий язык нашли сразу же - в прямом и переносном смысле. Вот и видеоподтверждение этому есть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/740215" frameborder="0"></iframe> Пару пришлось успокаивать бортпроводникам. Видео: dps_controlnews.! другой источник

Только неземная романтика для мужчины оказалась несерьезной. На другом видео пассажир уже «забыл» свою новую возлюбленную и их развратную сцену. «Какая дама, какой член», - говорит нарушитель. Вероятность, что память ему действительно отшибло, конечно, есть. Ведь он, как и его партнерша, были сильно пьяны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/740216" frameborder="0"></iframe> Опубликовали видео с нарушителями порядка в самолете. Видео: dps_controlnews.! другой источник

Обоим правонарушителям по прилете дали до 15 суток административного ареста. В понедельник им объявят размер штрафа.