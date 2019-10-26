2019-10-26T09:07:04+03:00
Общество

Появилось видео страстного полёта мужчины и женщины рейсом «Москва-Владивосток»

Двое малознакомых людей не удержались и прилюдно обласкали друг друга [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В интернете опубликовали ролик со страстной парой в самолете. Скрин из видео dps_controlnewsВ интернете опубликовали ролик со страстной парой в самолете. Скрин из видео dps_controlnews
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Двое малознакомых людей устроили порно-шоу для пассажиров рейса «Москва-Владивосток». Мужчина, сидя в эконом-классе, оголил свой детородный орган. Последний не преминула обласкать женщина из соседнего кресла. Прибежавшие бортпроводники убедили страстных натур успокоиться: одному спрятать причиндал, а другой убрать с него руки, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

По информации источника «Комсомольской правды - Владивосток», пара познакомилась в аэропорту Москвы. Общий язык нашли сразу же - в прямом и переносном смысле. Вот и видеоподтверждение этому есть.

Пару пришлось успокаивать бортпроводникам. Видео: dps_controlnews.! другой источник

Только неземная романтика для мужчины оказалась несерьезной. На другом видео пассажир уже «забыл» свою новую возлюбленную и их развратную сцену. «Какая дама, какой член», - говорит нарушитель. Вероятность, что память ему действительно отшибло, конечно, есть. Ведь он, как и его партнерша, были сильно пьяны.

Опубликовали видео с нарушителями порядка в самолете. Видео: dps_controlnews.! другой источник

Обоим правонарушителям по прилете дали до 15 суток административного ареста. В понедельник им объявят размер штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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