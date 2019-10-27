Miss Fire 2019: роскошную длинноногую блондинку из Приморья признали самой горячей на «Земле»

Белокурая красавица с ангельской внешностью принимала участие в международном конкурсе красоты «Мисс Земля – 2019». Алиса Маненок начинала карьеру модели в Приморье. На региональном конкурсе красоты 2013 года девушка одержала победу и получили желанную корону. В 2015 году стала «Первой вице-мисс Татарстана – 2015», а в 2016 года представляла Россию на конкурсе «Miss International», где вошла в топ-15.

Уже в 2018 году Алиса увезла из Южной Кореи корону World Beauty Queen. Блондинку, кстати, называют самой красивой волейболисткой России.

И вот на этот раз она представляла не Приморье и даже не Россию, а Беларусь. Вместе с Алисой за звание самой красивой на Земле боролись участницы из 85 стран мира. Победила модель Нелли из Сан-Хуана, которая изучает психологию и занимается модельным бизнесом.

Несмотря на то, что Алиса не получила корону, она ушла с особой наградой. Девушка завоевала титул Miss Fire 2019, став самой горячей красавицей на Земле.

На своей странице в соцсети Алиса поделилась впечатлениями и призналась в том, что за этот месяц все участницы очень сдружились. Соперницы поддерживали друг друга несмотря на то, что боролись за корону. Она надеется, что встреча с ними была не последней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Короны «предпочитают» блондинок: длинноногая красотка из Находки представит Беларусь на конкурсе «Мисс Земля - 2019»

Девушка променяла Приморский край на другое государство, Россию представит другая модель [фото, видео]