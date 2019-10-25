Ничто не забыто: 25 октября – немеркнущая дата в истории Приморского края

25 октября – важная историческая дата для Приморья. А вы знаете, что этот день значит для края? «КП»-Владивосток» решила рассказать читателям о значимых событиях уходящего века.

Сегодня Приморье отмечает 97-ю годовщину освобождения от интервентов и белогвардейцев. Именно 25 октября 1922 года в стране завершилась Гражданская война. Накануне иностранным захватчикам пришлось заключить соглашение с правительством Дальневосточной республики о выводе своих войск с территории Дальнего Востока. Около 4-х часов дня Народно-революционная армия ДВР под командованием Иеронима Уборевича, вошла во Владивосток. Освободителей встречали на главной Вокзальной площади города. За несколько часов до их появления оставшиеся суда японских и белогвардейских захватчиков покинули город. Тем самым был положен конец иностранной интервенции в стране. Спустя три недели Дальний Восток стал составной частью Республики Советов.

В память о значимом событии одна из главных улиц Владивостока – Алеутская, была переименована в «25 октября». Еще одна улица получила название Уборевича. После распада СССР, в 1992 году, Алеутской вернули первоначальное название. Стоит отметить, что лишь недавно исчезла памятная табличка –«25 октября», красовавшаяся на здании по адресу 1-я Морская, 2, со стороны Алеутской.

Советский народ также увековечил память о важном историческом моменте, установив памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке на главной площади города. Монумент, олицетворяющий историю Гражданской войны в Приморье, был торжественно открыт в 1961 году. Центральную часть композиции – знаменосец Народно-революционной армии ДВР по обеим сторонам которого – скульптурный дуэт. Одна часть композиции посвящена событиям Великой Октябрьской революции 1917 года, вторая – освобождению края от интервентов 25 октября 1922 года.

На протяжении двух десятилетий 25 октября считалось Днем Приморского края. Одним из самых важных для региона документов стал устав, принятый краевой думой в 1995-ом, который как раз был подписан в этот день. Однако указом Президиума Верховного Совета СССР, датой официального образования и присвоения Приморью административно-территориального статуса является 20 октября 1938 года. Несоответствие дат решено было упразднить в 2019 году. Данную поправку в Устав края инициировал губернатор Олег Кожемяко, а комитет Законодательного собрания по региональной политике и законности поддержал. В этом году празднование Дня Приморского края состоялось 20 октября.

Несмотря на то, что 25 октября окончательно исчезла, как официальная дата из Устава края, она навсегда останется в памяти приморцев.