Ушел из жизни экс-депутат ЗС ПК, основатель SLAVDA GROUP Юрий Серебряков

На 75-м году ушел из жизни бывший депутат Законодательного собрания Приморского края, президент Группы Компаний «Славда» Юрий Серебряков. Об этом сообщил его сын, бывший вице-губернатор Павел Серебряков.

- Сегодня не стало нашего папы, дедушки, брата. Тяжело. Очень. Спи спокойно любимый наш человек. До встречи, - написал Павел Серебряков.

Юрий Михайлович Серебряков родился 24 сентября 1945 года в Приморском крае, недалеко от Лесозаводска. С семи лет воспитывался в детдоме, а до этого, как сам рассказывал, «отчаянно беспризорничал, жил где попало, в люках отопительных систем, когда на улице был мороз под 40 градусов». Затем его забрали на воспитание бабушка с дедушкой.

В 1964 году закончил Мореходное училище в Находке, первое место работы - ученик токаря на заводе «Металлист».

На судах «Востокрыбхолодфлота» и ВБТРФ прошел путь от моториста до помощника капитана по производству.

В 1983 году окончил Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, по специальности «Экономика и организация промышленности продовольственных товаров».

C 1984 по 1985 работал проректором по АХР в Дальневосточном госуниверситете. В 1985-1989 годах возглавлял отдел новых технологий в ГПО «Дальрыба».

В 1990 году основал компанию «Славда».

Про Юрия Михайловича говорят, что он привил приморцам привычку пить чистую полезную воду. В своих интервью он рассказывал, как в эпоху постперестроечной разрухи ему удалось построить завод по производству минеральных вод. В то время он был в «Дальрыбе» начальником производства всего Дальневосточного бассейна.

- Когда началась перестройка, я, как один из руководителей этого объединения, предложил построить шампуневый завод. Дело в том, что у нас тогда только в «Дальрыбе» 60 тысяч тонн рыбьего жира - основы парфюмерного производства - просто выливалось за борт! Никто нигде в мире не возит шампуни на расстояние более трех тысяч километров! Зато мы, русские, закупаем его во Франции… На коллегии министерства нас поддержали, мы начали строить завод, но подвела перестройка - в этом развале ничего никому не было нужно. Я остался практически один на один со стройкой, но справился. Правда, нам пришлось перестроиться - вместо шампуня стали добывать воду.

В то время, в 1989 году, можно было на пальцах перечислить все минеральные воды, которые продавались в Приморье, несмотря на то, что регион на этот продукт. Монополистом тогда считалась «Ласточка». Небольшую конкуренцию пытались навязать заграничные воды.

Можно сказать, что именно «Славда» переломила общее представление приморцев о том, что вода - не может быть товаром, за который надо платить. Когда Юрий Михайлович поднял вопрос о строительстве в крае завода по производству бутилированной минеральной воды, к этому проекту многие отнеслись скептически. Но задумка была реализована, предприятие состоялось, пережило перелом в сознании населения, дефолт и финансовый кризис и более того, сейчас активно развивается и имеет большие перспективы.

Группа компаний остается социально ориентированной и активно помогает развитию спорта в Приморском крае, спортивным федерациям, секциям.

Юрий Серебряков - почетный работник рыбного хозяйства Российской Федерации. Депутат Законодательного Собрания Приморского края второго и третьего созывов (в третьем созыве возглавлял комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам). Награжден орденом Почета и другими правительственными наградами.