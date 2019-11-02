ЧП в Приморье: на танкере «Залив Америка» произошел мощный взрыв

Чрезвычайное происшествие произошло в выходной в приморском городе Находка. Мощный взрыв прогремел на танкере «Залив Америка», находящимся на рейде. По предварительной информации, два человека погибли, еще один числятся пропавшими без вести, сообщает «КП»-Владивосток».

Взрыв произошел на танкере химовозе, «Залив Америка», 89 года выпуска, принадлежащим ООО «Наяда». По предварительным данным, взорвались газы в танках (грузовая зона), разворотив среднюю часть судна. Ударной волной за борт выкинуло трех человек. По свидетельствам очевидцев – это боцман, старший помощник и матрос.

У танкера разворотило всю среднюю часть. Фото: предоставлено источником «КП»

Как выяснил корреспондент «Комсомолки», в устранении последствий ЧП принимают участие специалисты «Росморречфлота» и сотрудники ООО «Наяда». Пострадавший танкер сейчас буксируют к берегу. Угрозы затопления пока нет. Все экстренные службы подняты по сигналу тревоги. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧП заинтересовались специалисты Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело. Следователи изымают техническую документацию на судно. Лицам, ответственным за эксплуатацию танкера, грозит уголовное наказание. Санкциями ч.3 ст.263 УК РФ за нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц, предусматривается лишение свободы на срок до семи лет, либо до 5 лет принудительных работ.

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