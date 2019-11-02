Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей на танкере
Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело по факту ЧП на танкере «Залив Америка». Около 8:30 утра 2 ноября на судне, находящемся на рейде в районе мыса Астафьева, прогремел взрыв. На данный момент подтвердилась информация о двух погибших и пропавшем без вести, сообщает «КП»-Владивосток».
Уголовное дело в отношении компании-владельца танкера возбуждено из-за нарушения правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. Напомним, «Залив Америка» принадлежит ООО «Наяда». Посообщенипюпрес-службы Дальневосточного СУ на транспорте СК Российской Федерации, специалисты изымают техническую документацию на судно. Работники следственных органов опрашивают свидетелей и очевидцев трагедии, исследуют место происшествия. Уже назначены судебные экспертизы. В Находку стянуты оперативные службы Приморья, все подробности трагедии, унесшей человеческие жизни, предстоит выяснить ответственным инстанциям. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU