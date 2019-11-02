2019-11-02T06:51:39+03:00
Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей на танкере

Специалисты изымают техническую документацию на судно
Милана СОКОЛ
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Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП на танкере. Фото: социальные сетиСледователи возбудили уголовное дело по факту ЧП на танкере. Фото: социальные сети
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Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело по факту ЧП на танкере «Залив Америка». Около 8:30 утра 2 ноября на судне, находящемся на рейде в районе мыса Астафьева, прогремел взрыв. На данный момент подтвердилась информация о двух погибших и пропавшем без вести, сообщает «КП»-Владивосток».

Уголовное дело в отношении компании-владельца танкера возбуждено из-за нарушения правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. Напомним, «Залив Америка» принадлежит ООО «Наяда». Посообщенипюпрес-службы Дальневосточного СУ на транспорте СК Российской Федерации, специалисты изымают техническую документацию на судно. Работники следственных органов опрашивают свидетелей и очевидцев трагедии, исследуют место происшествия. Уже назначены судебные экспертизы. В Находку стянуты оперативные службы Приморья, все подробности трагедии, унесшей человеческие жизни, предстоит выяснить ответственным инстанциям. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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