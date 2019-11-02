Родственники пропавших в Приморье рыбаков вместе с учеными определили зону поиска

В Приморском крае продолжаются поиски шести пропавших рыбаков. Напомним, что пластиковый моторный катер с пассажирами вышел в залив Владимир вечером 26 октября. С тех пор мужчины на связь не выходили, а поисковая операция не приносит результатов.

Рыбаки исчезли бесследно - ни буев, ни спасательных жилетов, ни обломков, ничего. Лишь на берегу остались машины, да разбитый лагерь. На борту были жители Чугуевки: владелец катера Евгений Пятышин, его родной брат Максим Пятышин, сотрудник МЧС, и Андрей Поддубный. Еще трое – знакомые из Арсеньева: главный технолог завода «Прогресс» Андрей Ярцев, его коллега инженер-технолог Дмитрий Тужик и Александр Орешников.

Совместно с исследовательским институтом семьи пропавших смогли определить район поиска. Это Тренерский район, расстояние от берега - от 20 до 100 километров. Поэтому для поисков нужны суда, которые смогут выходить в открытое море.

Совместно с исследовательским институтом семьи пропавших смогли определить район поискаФото: Предоставлено героем публикации

- Туда вылетел вертолет МЧС вместе с волонтерами, он поднялся в 10:30 из Кневичей, - рассказывает «КП-Владивосток» Евгений, друг пропавшего Евгения Пятышина. - Также местные жители сами договорились с заводом «Прогресс» и его вертолет пойдет от бухты Зеркальная вдоль побережья до Пластуна, а потом уйдет в глубь моря от пяти до десяти километров.

Родные и близкие пропавших мужчин верят в то, что они живы и готовы биться за их спасение до последнего. Семьи рыбаков за свои средства нанимают катера и водолазов, стучатся во все двери, но некоторые из них оказываются закрыты

- Более-менее начало МЧС работать, а военные, которые дали катер, подвели. Судно пойдет по маршруту от бухты Ольга до бухты Владимир, если до Зеркальной дойдет, нам повезло. По этому пути мы уже неоднократно проходили. Катер, который оснащен всем необходимым, нам не дают, а обращения МЧС к ТОФу ничего не дают, - поделился Евгений. - Второй корабль флота вроде как пойдет из Фокино до Милоградова, это может помочь.

Жены пропавших мужчин кричат о помощи. Они призывают МЧС, Тихоокеанский флот, Восточный военный округ, погрануправление ФСБ России и всех тех, кто хоть как-то может оказать содействие в поисках, откликнуться. Ведь это не просто «пропавшие рыбаки», у каждого из них своя история и каждый из них важен и ценен для общества, а что самое главное - для своей семьи. Тем, кто найдет пропавших рыбаков, родственники обещают вознаграждение в один миллион рублей.

Родные и близкие пропавших рыбаков просят о помощи. Для поисков нужны плавсредства, которые могу ходить дальше 20 миль от берега. Кроме того, семьи исчезнувших мужчин хотят нанять суда-краболовы.

Если вы можете помочь семьям, женам и детям, которые в слезах просят найти их отцов, пишите и звоните в редакцию «КП-Владивосток». Наши телефоны: 8 (423) 230-22-56, +7 (924) 000-10-03, электронная почта: kompr.vl@mail.ru. Ваше обращение будет сразу же передано родственникам пропавших.

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