Грузовикам нельзя: во Владивостоке открыли самую крутую дорогу

Во Владивостоке открыли, пожалуй, самый крутой спуск в городе – по улице Капитана Шефнера. Масштабный ремонт на участке занял 3,5 месяца. Рабочие уже заасфальтировали проезд, оградили пешеходную дорожку и починили ливневую канализацию, однако в первый же день она справлялась с трудом. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», в нанесении разметки тоже помешал дождь. Специалистам осталось установить леерное ограждение по середине дороги.Проезд для большегрузов по этой дороге запрещен.

Ремонт длился больше трех месяцевФото: Милана СОКОЛ

Проезд для грузовиков по прежнему ограниченФото: Милана СОКОЛ

Жители Владивостока усомнились в надежности ливневой канализации, по словам водителей, с утра во время дождя трасса превратилась в водный аттракцион. Из-за сильного уклона вода попросту стекала по дороге ручьями, минуя решетки. О качестве дорожного полотна можно будет судить со временем. Въезд на «бетонку» для грузовиков запрещен, все дорожные знаки, которые были установлены раньше, сейчас возвращают на место. Приморцы уверены, что без ДТП на крутой дороге зимой не обойдется, небольшая авария произошла на Капитана Шефнера сразу в день открытия.

Ливневки есть по всей трассе, но водители уверяют, что вода стремится мимо нихФото: Милана СОКОЛ

Знаки уже расставленыФото: Милана СОКОЛ

Металлический отбойник, призванный снизить аварийность на популярной трассе, планируется установить до конца ноября. В месте наибольшего уклона дорожники специально оставили бетонное основание без асфальта, по словам специалистов, он попросту поползет.

Часть дороги не стали асфальтировать, леера установят по середине дорогиФото: Милана СОКОЛ

– В других странах применяется подобная технология. Из-за уклона дороги было принято решение не асфальтировать трассу в месте наибольшего перепада. Именно в бетонное основание вскоре будет вбиваться разделительное барьерное ограждение,– рассказала «Комсомолке» специалист пресс-службы мэрии Владивостока Ольга Панина.

Защищающие ограждения вдоль пешеходной дорожки уже установлены и покрашены. К слову, пешеходная зона, как и раньше – лишь с одной стороны. Неизменной осталась и свалка колес, возможно, ее все же уберут после окончания всех работ.

Благоустроенная зона для пешеходовФото: Милана СОКОЛ