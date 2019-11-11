Экс-ректора ДВФУ отправили в колонию за растрату, забрали BMW и недвижимость

Бывший ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) отправится в колонию причинение крупного финансового ущерба ВУЗу. Сергей Иванец осужден за многомиллионную растрату казенных рублей и за начисление незаконной зарплаты. Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на материалы Тихоокеанского флотского военного суда.

СИСТЕМА ПРЕТКНОВЕНИЯ

Следствие полагает, что на преступление господин Иванец пошел в процессе разработки создание информационно-технической системы для ДВФУ. Контракт почти на 650 миллионов рублей был заключен в 2011 году между вузом и ООО «Современный университет», директор – Сергей Карлявин. Система должна была автоматизировать и собрать все услуги всего кампуса ДВФУ в единое целое. Предполагалось внедрить «Электронный университет» к 2013 году.

Однако к указанному сроку этого не произошло. Тем не менее, в 2015 году ректор Сергей Иванец подписывает документы о приемке работ и дает распоряжение бухгалтерии перевести на расчетный счет ООО «Современный университет» свыше 17,5 миллиона рублей (по другим данным – более 20-ти миллионов).

Невыполненные работы были оплачены по фиктивным документам. По версии следствия, их изготовили Иванец и Карлявин, а также проректор по экономике и финансам ДВФУ Виктор Атаманюк, проректор по науке и инновациям ДВФУ Алексей Цхе и заместитель главы ООО «Современный университет» Никита Смуров. Вышеперечисленные люди также являются фигурантами уголовного дела.

ПОГОРЕЛ НА ЧУЖИХ ДОЛГАХ

Второй эпизод, который вменяется экс-ректору Сергею Иванцу, произошел 15 января 2014 года. Правоохранители считают, что бывший глава ДВФУ фиктивно нанял на работу бывшего проректора университета по связям с федеральными органами власти Игоря Сиротина. Господин Иванец предоставил ему должность директора представительства на условиях внешнего совместительства.

Однако у господина Сиротина был долг перед вузом по договорам беспроцентного займа и следствие считает, что экс-ректор об этом знал, поэтому и устроил бывшего проректора на работу. «Трудился» Игорь Сиротин вплоть до 23 октября 2015 года и получал зарплату – почти за два года набежало более 1,2 миллиона рублей. Все деньги уходили на оплату долга.

Проректор по экономике и финансам ДВФУ Виктор Атаманюк и здесь изготовил и подписал фиктивные документы, которые подтверждали незаконное трудоустройство господина Сиротина. Ущерб университету причинен на ту же сумму – более чем на 1,2 миллиона рублей.

ВЕРДИКТ СУДА

С учетом всех смягчающих обстоятельств, полного и частичного возмещения ущерба суд отправил троих обвиняемых в колонию, еще трое отделались условными сроками и штрафами.

- Экс-ректор ДВФУ Сергей Иванец приговорен к семи годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Также его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок 2 года, и воинского звания «полковник». Кроме того, сохранился арест на имущество господина Иванца – автомобиль BMW и две квартиры, - сообщили в Тихоокеанском военном суде.

Директор ООО «Современный университет» Сергей Карлявин приговорен к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей.

Заместитель главы ООО «Современный университет» Никита Смуров отправится в колонию на три года шесть месяцев и заплатит штраф в 300 тысяч рублей.

Проректора по экономике и финансам ДВФУ Виктора Атаманюка, обвиняемого по двум эпизодам, приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком три года. Также он заплатит штраф в 300 тысяч рублей.

Проректору по науке и инновациям ДВФУ Алексею Цхе суд назначил наказание в виде четырех лет условно со штрафом в 300 тысяч рублей.

Бывшего проректора университета по связям с федеральными органами власти Игоря Сиротина приговорили к двум годам колонии условно с испытательным сроком три года. Штраф – 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил. Защита экс-ректора уже заявила, что будет обжаловать решение суда первой инстанции.