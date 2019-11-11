2019-11-11T12:00:29+03:00
Происшествия

«Мать-героиню», которая отдыхала после алковечеринки, пока ее малыши тонули в овраге, арестовали в Приморье

Ей предъявлено обвинения по статье «Причинение смерти по неосторожности, двум и более лицам» [фото, эксклюзив kp.ru]
Кристина ГРИН
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Мальчику было 7 лет, его сестре - 3 года. Фото: личная страница матери погибших детей.Мальчику было 7 лет, его сестре - 3 года. Фото: личная страница матери погибших детей.
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Тела двух малышей нашли в овраге, наполненном водой, в селе Летно-Хвалынское 5 ноября. Это были брат и сестра. Мальчик Никита (имена детей изменены – прим.ред.) – семь лет, в этом году он в первый раз пошел в коррекционный класс, он - инвалид. И его сестра Катя - ей было всего три года.

Происшествие, разумеется, жуткое. Для маленького села это трагедия. Для местных жителей нет понятия чужие дети, поэтому к ужасному инциденту они отнеслись, как к личной драме. Когда о местонахождении детей еще ничего не было известно, они сами занимались поисками малышей. Но не менее жуткое в этой истории поведение мамы несовершеннолетних.

На снимке 34-летняя мать погибших малышей. Фото: личная страница матери погибших детей.

На снимке 34-летняя мать погибших малышей. Фото: личная страница матери погибших детей.

Как оказалось, 5 ноября Александра вместе с детьми проводила супруга на работу, а потом пошла с малышами в гости к подруге. Там женщины изрядно выпили. Вернулась мать домой примерно в 4 часа дня. Только вот, по словам очевидцев, видели ее без детей, но с собакой. Александра заперлась в квартире, и пока все село, полиция и волонтеры искали Никиту и Катю, она пыталась прийти в себя после алкогольной вечеринки.

Поздней ночью, когда малышей нашли мертвыми, и полиция просила мать выйти из квартиры, она даже дверь не открыла. Женщина была уверена в том, что ее обманывают, но вскоре мать вышла из квартиры и по пути в машину оперативников не проронила ни единой слезинки.

По словам местных, дети всегда были одеты и накормлены. Фото: личная страница матери погибших детей.

По словам местных, дети всегда были одеты и накормлены. Фото: личная страница матери погибших детей.

По факту трагедии следователи сразу возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, двум и более лицам».

- Седьмого ноября женщине предъявили обвинение по статье. В ее отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ.

Теперь женщине грозит до 4 лет лишения свободы. Напомним, что следователи также инициировали проведение доследственной проверки по статье «Халатность», в рамках которой сотрудники управления намерены дать правовую оценку действиям органов профилактики.

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Пьяная женщина в день трагедии не открывала дверь полиции, думая, что ее просто обманывают [фото, эксклюзив kp.ru]

ИСТОЧНИК KP.RU

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