«Не верит, что их больше нет»: пока малыши тонули в овраге в Приморье, многодетная мать отходила от алкогольной вечеринки

Трагедия. Иначе и не скажешь. Вчера, 4 ноября, на уши были подняты поисковики, спасатели, местные жители и сотрудники полиции – пропали двое малолетних детей. Очевидцы говорили, что их видели в родном селе Летно-Хвалынское, но найти их живыми так и не удалось.

5 ноября поздней ночью недалеко от гаражей в Хвалынском сельском поселении нашли тела малышей. Никите (имена детей изменены – прим.ред.) было всего семь лет, в этом году он впервые пошел в школу в коррекционный класс - у него инвалидность. Его младшей сестре Кате было всего три года. Нашли обоих в овраге с водой в 300 метрах от их дома. Мертвыми. По предварительным данным следователей, они захлебнулись.

ТРАГЕДИЯ МАЛЕНЬКОГО СЕЛА

Сейчас жители села находятся в шоковом состоянии. По их словам, в Летно-Хвалынском нет понятия чужие дети – они все как родные. Но вот оправдывать маму погибших детей никто не берется. Оказалось, что 34-летняя Александра в день трагедии пошла вместе с детьми в гости к подруге. Там женщины изрядно выпили. Маму Никиты и Кати соседи увидели около дома уже в 4 часа дня, без детей, но с собакой. Она зашла домой, продолжила алкогольную вечеринку, а затем уснула.

Есть информация, что в пьяном бреду женщина сама позвонила в полицию и рассказала о том, что ее дети пропали. Но вот когда оперативники приехали, дверь им она так и не открыла.

На снимке 34-летняя мать погибших малышей. Фото: личная страница матери погибших детей.

Ближе к 23:00 в доме опрашивали неспящих соседей. Никто так и не мог объяснить, где дети. Когда стало известно о том, что Никита и Катя мертвы, в произошедшем обвинили горе-родительницу.

- Конечно, большинство считает, что если бы она не пила, трагедия не случилась бы. Насколько мне известно, Саша даже стояла на учете из-за пагубной привычки. Когда ей через дверь сообщили о том, что Никита и Катя мертвы, она не поверила, подумала, что ее обманывают, чтобы та просто вышла в коридор. Потом Саша все же открыла дверь, долго одевалась и поехала вместе с полицейскими в отделение. Не плакала, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» местная жительница Мария (имя изменено прим.ред.) – Дети всегда были одеты, обуты и накормлены. С этим проблем не было. Ее супруг, отец детей, работает на вахте, поэтому его не было рядом. Он узнал о смерти сына и дочери сегодня и сразу поехал в полицию.

По словам местных, дети всегда были одеты и накормлены. Фото: личная страница матери погибших детей.

С тех пор местные пытаются понять, почему в то время, как малыши одни гуляли на территории гаражей, их мать спала и пыталась справиться с алкогольным опьянением. Ответа пока нет. Неизвестно пришло ли вообще к Александре осознание, что она лишилась двух детей.

БЫЛИ ТРОЕ, ОСТАЛСЯ ОДИН

Как оказалось, у Александры есть еще один ребенок – старший сын, который живет у бабушки. Он приезжал в село, помогал маме с детьми и по хозяйству. Почему ребенок не живет с мамой – неизвестно.

Чтобы оправиться от трагедии селу понадобится время. Сейчас все озадачены организацией похорон, потому что родных у семьи рядом нет.

Теперь у нее остался только один ребенок - сын который живет с бабушкой. Фото: личная страница матери погибших детей.

- Заниматься организацией похорон буду после того, как следственные органы назовут мне дату, - говорит Наталья, соседка Александры. – Пока известно, что для установления причины гибели детей, будет проведено вскрытие. Когда все станет ясно, займемся и захоронением.

Пока по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, двум и более лицам». Если маме предъявят обвинение, то ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Кроме того, как отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю, оценку дадут и сотрудникам органов профилактики по статье «Халатность».

Если вы хотите оказать финансовую помощь в организации похорон погибших детей, обращайтесь по телефону 8 (42352) 72-8-27 – Наталья М.