Зато «бро - не багаж»: авиакомпания наказала жителя Владивостока, который не бросил своего толстого кота Витю

Михаил Галин и его очаровательный кот Витя стали звездами буквально за день. А все потому что житель Владивостока не сдал в багаж своего толстого домашнего животного в московском аэропорту. Фраза «бро должен быть рядом, бро – не багаж» стала вирусной и молниеносно распространилась в сети. Однако за то, что Михаил подменил Витю на стройную дублершу, чтобы обмануть работников, авиакомпания наказала клиента.

Авиакомпания аннулировала и закрыла счет Михаила. Фото: предоставлено Михаилом Галиным. Фото: предоставлено Михаилом Галиным.

- Да, меня, лишили всех накопленных бонусных миль. У меня их было 370 тысяч. Я просто на протяжении 14 лет являлся лояльным клиентом компании, отсюда такая цифра,- рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Михаил Галин. – Теперь я не смогу копить мили, потому что меня исключили из программы, мой счет закрыт. Но я сам нарушил условия договора, поэтому такая реакция авиакомпании абсолютно справедливая.

На его счету было 370 тысяч бонусных миль. Фото: предоставлено Михаилом Галиным.

Учитывая то, что за тот билет в бизнес-класс Михаил отдал 45 тысяч миль, можно понять, что наказание авиакомпании довольно суровое.

Напомним, что случилось все в московском аэропорту. Рейс Рига-Москва-Владивосток совершил штатную посадку в столице. Виктору – коту Михаила, полет дался тяжело, поэтому хозяин очень переживал о его состоянии перед следующим взлетом.

В итоге ответственная сотрудница авиакомпании заметила, что Витя поднабрал до недопустимых показателей. Кота взвесили – 8,5 килограммов. Перебор. Вероятно, последний корм для красавца был лишним. По правилам вес домашнего животного не должен превышать 8 килограммов с переноской. А Витя + переноска = 10 килограммов. Пропускать на борт Михаила и его товарища отказались, заявили, что кота нужно сдать в багаж.

Теперь перелеты возможны только за деньги. Фото: предоставлено Михаилом Галиным.

Однако дальневосточник придумал дерзкий стратегический план – нашел Вите стройную дублершу, взял на бонусные мили билет в бизнес-класс и обвел вокруг пальца сотрудников авиакомпании. Только там креативный подход к решению проблемы не оценили. Шалость Михаила удалась, но по милям уже не попутешествуешь.

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