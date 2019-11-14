«Врачи делают все возможное»: студент, которому в упор выстрелили в голову в колледже Благовещенска, остался в живых

ЧП случилось в Амурском колледже строительства и ЖКХ сегодня, 14 ноября. 19-летний студент 4 курса Даниил обстрелял одногруппников из охотничьего ружья Иж-81. По словам очевидцев, он вышел из аудитории, зашел в туалет, зарядил оружие и вернулся обратно. В результате пострадали трое парней. Самого Даниила нашли оперативники уже со смертельным огнестрельным ранением. Оставшихся в живых студентов госпитализировали в больницу.

Позже стало известно о том, что один из них - Алексей Голубничий - погиб на месте. Однако эта информация оказалась недостоверной. Друзья Алексея говорят о том, что ему удалось выжить и сейчас он находится в больнице.

Прямо сейчас за жизнь Алексея борются врачи.Фото: Социальные сети

- Проведен комплекс диагностических мероприятий всем троим пострадавшим. В данный момент в АОДКБ 17-летний пациент в тяжелом состоянии, прооперирован, находится в реанимации, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Виктория Давыскиба, руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Амурской области. - Второй пострадавший, тоже 17 лет – в состоянии средней тяжести в данный момент в операционной, затем будет переведен в отделение политравмы. Врачи Амурской областной детской клинической больницы предпринимают все меры для спасения жизни и здоровья подростков. 20-летнему пострадавшему также в данный момент проводят хирургическую операцию в Благовещенской городской клинической больнице.

На снимке Алексей и его девушка.Фото: Социальные сети

Михаил Еремеев, тренер СК «Машина» рассказал о том, что Алексей занимался в его клубе несколько лет назад, охарактеризовать его может только с положительной стороны. По его словам, весь Благовещенск сейчас стоит на ушах. Местные жители переживают за Алексея и надеются на то, что он выдержит сложнейшую операцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

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