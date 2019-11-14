Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске

Обычное утро, в Амурском колледже строительства и ЖКХ (Благовещенск) на третьем этаже идет занятие по выполнению работ (так называется предет) у четверокурсников специальности «Компьютерные системы и комплексы». Все было как обычно: кто-то усердно писал лекции, а кто-то решил поиграть в видеоигры. Внезапно в аудитории раздались оглушительные выстрелы – огонь открыл студент Даниил Засорин, который ранил троих человек, одному выстрелил в голову в упор и он умер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743677" frameborder="0"></iframe> Студент открыл огонь в Амурском колледже.Видео с места событий

СОБИРАЛ РУЖЬЕ В КОЛЛЕДЖЕ

Выстрелы были сделаны из охотничьего ружья ИЖ-81, как Даниил пронес его в колледж – непонятно. Лицензию на оружие молодой человек получил несколько месяцев назад. Парень собрал ружье в туалете (по другой версии – в коридоре), где пересекся с учащимся колледжа, которому сказал: «Жить хочешь? Прыгай в окно».

Ружье ИЖ-81.Фото: Youtube

- Мы сидели на паре, и тут он резко вошел с ружьем и начал стрельбу. Я в тот момент тоже находился в аудитории и ничего не предвещало беды. Даниила никто не выгонял из кабинета и никто не делал ему замечание. Вошел он под музыку группы Nirvana, какая песня, честно, не помню, - рассказал «КП» одногруппник стрелка, пожелавший остаться неизвестным.

- Был звук, как будто бомба взорвалась. Я сначала не понял, что происходит, потом повернулся, а там Засорин с ружьем. Все побежали в каморку, кто-то спрятался в шкаф, кто-то за него, а некоторые просто выбили дверь и убежали. Двоим он сказал: «Жить хотите? Тогда бегите», - добавил еще один очевидец событий на условиях анонимности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743707" frameborder="0"></iframe> Видео из колледжа, где студент открыл огонь по одногруппникам.на месте работают сотрудники правоохранительных органов

Дальше Даниил выбросил молодую учительницу из кабинета и приставил ружье к голове Алексея Голубничего. Просьбы одногруппника не стрелять не произвели впечатление на стрелка, и он спустил курок. В упор. За его жизнь боролись врачи, но после операции он умер. Конфликтов у Даниила и Алексея, как говорят ученики, не было.

Ранения получили два человека 17 и 19 лет, все они находятся в детской областной больнице. Учительница, которая была классным руководителем группы, где учился стрелок, по рассказам очевидцев, выбежала из колледжа и укрылась в магазине рядом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743712" frameborder="0"></iframe> Бывший студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассказывает, как начиная с первого курса с приятелями издевались над Данилом Засориным.

САМОЛИКВИДАЦИЯ

На место прибыли сотрудники полиции, их вызвали сотрудники магазина. Стражи порядка эвакуировали учеников и заблокировали стрелка. По непроверенным данным, правоохранители загнали парня на второй этаж. Даниил несколько раз выстрелил в сторону полицейских, но не попал. В итоге 19-летний покончил с собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743750" frameborder="0"></iframe> Даниил Засорин учится стрелять из дробовика.

Одногруппники рассказали «Комсомолке», что Даниил Засорин был очень замкнутым и буйным нравом не отличался. У него был один друг в колледже – Александр К. По одной информации, у парня конфликтов не было, но по другой его постоянно задирали.

- За день или за два его, вроде, избили. Даниила постоянно оскорбляли, задевали, - поделился еще один одногруппник стрелка.

Фото: СУ СКР по Амурской области

Но это ли стало поводом для расстрела одногруппников? Некоторые считают, что здесь замешана девушка стрелка, над которой незадолго до инцидента надругались.

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц». Максимальное наказание от 8 до 20 лет, либо пожизненное заключение.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Амурской области.

Здание колледжа. Фото: СУ СКР по Амурской области

Специалисты работают, как на месте происшествия, так и дома у Данилы Засорина, напавшего на студентов. Сотрудники СК проверяют личные записи молодого человека и его компьютер.

- Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по усилению безопасности в образовательных и других социальных учреждениях города, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

«Комсомолка» следит за развитием событий .

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