«Нет никаких версий, шхуна "Муксун" испарилась»: о поисках пропавших в море приморцев, рассказали их родственники

В Приморье продолжаются поиски двух мужчин, находившихся 11 ноября на борту шхуны «Муксун». По словам родственников, судно с экипажем будто бы испарилось в море - у специалистов нет ни единой версии того, что могло произойти в тот день в заливе Петра Великого, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

В понедельник в 16.00 часа дня судно вышло из поселка Подножье по направлению к бухте Светлая. Спустя ровно два часа (18.00) экипаж, медленно проходя остров Аскольд, все еще держал сотовую связь со своей фирмой. А уже в 18.27 спутник поймал их последний пограничный сигнал.

Как выглядит судно "Муксун". Фото предоставлено родственниками

Кстати, необходимо уточнить, дабы не возникало заблуждений - по словам родственников, наемные рабочие вышли в сильную непогоду по приказу свыше, а не по собственной инициативе.

- Я хочу объяснить людям, что они вышли в море не от безделья и не от того, что они такие «рисковые» люди и хотели испытать судьбу, - рассказывает Кристина, родственница пропавшего мужчины. - Они являются наемными рабочими определенной фирмы, которая, собственно говоря, и отправила их в этот рейс.

ОТРАБОТАННАЯ ВЕРСИЯ

Судя по известным данным, в 18.00 шхуна находилась на расстоянии 600 метров от камня Бакланий. Путь до него составлял как раз примерно 20 минут. Именно поэтому главным сценарием случившегося стало то, что транспорт мог потерпеть крушение из-за столкновения с преградой.

- Нам предоставили карту, где судно идет прямо по курсу через Бакланий. С того момента, как экипаж разговаривал по телефону, до камня оставалось примерно 20 минут. Логически все совпадает, ведь через +-27 минут они пропали со связи. Но! Камень очень хорошо виден снаружи. На судне было два члена экипажа, один из них это капитан с 30-летним стажем, который по этому маршруту ходил энное количество раз. Поверить в то, что он мог не заметить этот камень как бы есть, конечно, но это очень маловероятно, - рассказывает Кристина Бойко, родственница пропавшего Павля Жигульского.

Шхуна в 18.00 находилась на расстоянии 600 метров от камня Бакланий

Данную версию считали основной и 14 ноября ее отработали: аквалангист погрузился в воду на 20 метров. Пресловутая погода пыталась помешать и здесь - ближе ко дну видимость была нулевой, поэтому на все 36 метров добраться не получилось. И все же этого хватило, чтобы отмести версию со столкновением «Муксуна» с камнем Бакланий.

- Погрузившись даже на вот эту глубину, 20 метров, водолаз не обнаружил каких-то останков, обломков, маслянистых пятен. Хочу сказать что на следующие сутки, когда провел работу уже вертолет, также никаких следов обнаружено не было. Мы советовались с компетентными людьми, нам сказали, что после крушения судна под воду - в любом случае на данном месте на несколько лет останутся отметины. Также на судне было большое количество топлива, то есть, опять же, я сомневаюсь, что это все бесследно бы пропало.

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Никаких зацепок не нашел и пароход «Преданный», 14 ноября двинувшийся по квадрату маршрута шхуны «Муксун» и дальше. Группой волонтеров и спасателей за много дней поисков осмотрены десятки километров береговой черты и тысячи квадратных километров акватории. Служба МЧС оповещает проходящие мимо судна. Несмотря на все усилия, следов шхуны не обнаружено, как говорят родственники: «Шхуна просто испарилась».

Динисюк Игорь находился на шхуне 11 ноября. Фото из социальных сетей

- Спасибо за обратную связь людям, которые нам в соцсетях подсказывают какие-то районы, которые можно прочесать, острова, которые прилегают к той территории, где проходило судно. Кто-то может подумать, что мы до последнего слепо боремся… Понятное дело, что надежда умирает последней, но следов крушения ведь не было. Поэтому мы верим, что они где-то стоят и ждут нас. Я еще раз обращаюсь за помощью к жильцам, именно тех территорий - это Фокино, Находка, Ольга - люди, которые хорошо знают данные районы, возможно, вы нам подскажете, где можно посмотреть еще, какие территории можно обойти…- просит семья одного из пропавших мужчин.

У судна, по их словам, была скорость 20 километров час, и она не позволила бы шхуне, даже наткнувшись на преграду, потерпеть тотальное крушение. Также рядом с предположительным участком исчезновения, есть скалы и острова, на которые мужчины могли выбраться из воды.

БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ «СПАСИБО»

- Я могу сказать одно – спасибо всем людям, помогающим нам! Спасибо волонтерам! Мы списались со службой, которая формирует группы добровольцев, и выдвинулись на поиски. У меня аж мурашки от человеческой доброты и оттого, как некоторые стремятся помочь нам, - благодарит всех родственница Павла Жигульского.

Жигульский Павел находился на шхуне 11 ноября. Фото предоставлено родственниками

Если кто-то хочет оказать содействие в поисках пропавших мужчин, то в воскресенье, 17 ноября, будет организован выезд в составе группы волонтеров из Владивостока в сторону Дуная. Все неравнодушные и желающие помочь граждане могут написать в редакцию «КП-Владивосток», наши телефоны: 8 (914) 334 59 31, 8 (423) 230-22-56, электронная почта: kompr.vl@mail.ru. Ваше обращение будет сразу же передано родственникам.