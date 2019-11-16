Мало не покажется: снег с дождем обрушатся на Приморье, объявлено штормовое предупреждение

Настоящий разгул стихии ожидается в Приморье ночью и днем 18 ноября. По прогнозам синоптиков, в крае выпадет до 50 миллиметров осадков в виде снега с дождем. Значительно ухудшит ситуацию шквальный ветер. В регионе уже объявлено штормовое предупреждение, экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, сообщает «КП»-Владивосток».

Дождь, переходящий в снег накроет Приморье из-за смещения активного южного циклона над территорией края. По прогнозам синоптиков портала «Примпогода», в отдельных районах выпадет при дожде со снегом – от 15 до 50 миллиметров осадков за 12 часов и менее, при снеге – от 7 до 20 миллиметров. В континентальных районах региона ожидается ветер до 15 –22 метров в секунду. В дальневосточной столице и на побережье порывы ветра и вовсе могут достигнуть 27–32 м/с. Ожидается ухудшение дорожной обстановки, снежный накат, налипание мокрого снега и гололед. Осадки уменьшатся ночью 19 ноября. В связи с этим специалисты прогнозируют резкое увеличение количества ДТП.

По сообщению ГУ МЧС России по Приморскому краю, в связи с ухудшением погодных условий возможны перебои в передаче электричества из-за обрывов на линиях. Также сотрудники ведомства не исключают увеличение травматизма местного населения в связи с гололедом. Спасатели рекомендуют жителям края воздержаться от дальних поездок и не покидать пределы населенных пунктов. Автомобилистов просят не парковать машины на обочинах, чтобы не создавать помехи в работе снегоуборочной техники, а также во избежание происшествий.