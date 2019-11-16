2019-11-16T14:47:00+03:00
Происшествия

Мало не покажется: снег с дождем обрушатся на Приморье, объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра во Владивостоке могут достигнуть 32 метров в секунду
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Синоптики обещают ухудшение погодных условий из-за сильного снега с дождемСиноптики обещают ухудшение погодных условий из-за сильного снега с дождемФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Настоящий разгул стихии ожидается в Приморье ночью и днем 18 ноября. По прогнозам синоптиков, в крае выпадет до 50 миллиметров осадков в виде снега с дождем. Значительно ухудшит ситуацию шквальный ветер. В регионе уже объявлено штормовое предупреждение, экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, сообщает «КП»-Владивосток».

Дождь, переходящий в снег накроет Приморье из-за смещения активного южного циклона над территорией края. По прогнозам синоптиков портала «Примпогода», в отдельных районах выпадет при дожде со снегом – от 15 до 50 миллиметров осадков за 12 часов и менее, при снеге – от 7 до 20 миллиметров. В континентальных районах региона ожидается ветер до 15 –22 метров в секунду. В дальневосточной столице и на побережье порывы ветра и вовсе могут достигнуть 27–32 м/с. Ожидается ухудшение дорожной обстановки, снежный накат, налипание мокрого снега и гололед. Осадки уменьшатся ночью 19 ноября. В связи с этим специалисты прогнозируют резкое увеличение количества ДТП.

По сообщению ГУ МЧС России по Приморскому краю, в связи с ухудшением погодных условий возможны перебои в передаче электричества из-за обрывов на линиях. Также сотрудники ведомства не исключают увеличение травматизма местного населения в связи с гололедом. Спасатели рекомендуют жителям края воздержаться от дальних поездок и не покидать пределы населенных пунктов. Автомобилистов просят не парковать машины на обочинах, чтобы не создавать помехи в работе снегоуборочной техники, а также во избежание происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Счастье – жителям, горе – дрифтерам: на популярном кольце Владивостока появились лежачие полицейские
Вот тебе и выходной: дороги дальневосточной столицы сковали пробки
Жители Владивостока останутся после выходных без света и воды
Повернул на все деньги: водитель малолитражки спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
Затишье перед бурей: в выходные погода в Приморье будет переменчивой
Забыли, где тормоз? Нелепые ДТП друг за другом произошли в приморской столице
Опасная находка обернулась для жителя Владивостока лишением свободы
В ожидании выходных Владивосток встал в 9-балльные пробки
«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи
Перерасчёт за горячую воду
Житель Приморья заступился за женщину и был убит ножом ее обидчика
Вооружен «розочкой» и очень опасен: житель Уссурийска напал на алкомаркет ради денег и сигарет
Хромает на правую ногу: почти месяц в Приморье ищут бабушку Евдокию
Сильный ветер и гололедица: о погоде во Владивостоке на 15 ноября
Сотрудники МЧС рассказали подробности поисков пропавших рыбаков
Папа, помоги: приморец уехал из города, чтобы не платить алименты и не видеться с ребенком
Планировал наживиться: у мужчины из Кроуновки обнаружили шкуру дальневосточного леопарда
В Приморье подтвердили очередной очаг вируса африканской чумы
Как это не столица? Владивосток официально не является краевым центром
Пьяный водитель протаранил авто с ребенком во Владивостоке
Два приморца забили собутыльника до смерти за сквернословие
Льготный проезд, путевки в санаторий и социальные выплаты: "Единая Россия" расширит меры поддержки для приморцев
В метре от смерти: в Приморье лесовоз завис над обрывом, пострадал водитель
Пенсионер из Приморья три года насиловал падчерицу