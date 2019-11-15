Опубликованы кадры нападения: красавица из Владивостока, отбиваясь от парня, едва не попала под машину

В социальных сетях появились кадры нападения на женщину в районе Некрасовского рынка. Приставив нож, красавицу пытались запихнуть на заднее сидение припаркованного «Лексуса». Случай произошел в районе Некрасовского рынка 12 ноября. Происходящее зафиксировал видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В социальных сетях дочь пострадавшей стала распространять информацию о случае, произошедшем в районе двух часов дня в общественном месте. Ее мама складывала пакеты в свою машину, чёрный Lexus 777, когда на нее сзади напал молодой человек. Женщине чудом удалось отбиться и спугнуть злоумышленника. В тот момент по односторонней дороге мимо рынка проезжал автомобиль, под колеса которого едва не попала потерпевшая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743922" frameborder="0"></iframe> Женщина едва не попала под колеса автомобиля. Видео: vdk_news.! другой источник

Неизвестный, испугавшись шума, двинулся в сторону дома на Океанском проспекте, 140. Всех граждан просят внимательно посмотреть видео с его побегом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743926" frameborder="0"></iframe> Мужчина убегал с рынка. Видео: vdk_news.! другой источник

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А тем временем корреспондент «КП - Владивосток» сегодня связался с городским отделом МВД, узнать: поступила ли к ним все-таки жалоба по данному происшествию? Как оказалось, пострадавшая до сих пор к ним не обращалась - регистрации по данному факту нет.