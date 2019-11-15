2019-11-15T10:03:14+03:00
Общество

Опубликованы кадры нападения: красавица из Владивостока, отбиваясь от парня, едва не попала под машину

Неизвестный молодой человек приставил к приморочке нож и попытался впихнуть ее на заднее сидение черного «Лексуса» - инцидент зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля [фото]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Нападение произошло в районе двух часов дня на Некрасовском рынке. Фото: pixabayНападение произошло в районе двух часов дня на Некрасовском рынке. Фото: pixabay
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В социальных сетях появились кадры нападения на женщину в районе Некрасовского рынка. Приставив нож, красавицу пытались запихнуть на заднее сидение припаркованного «Лексуса». Случай произошел в районе Некрасовского рынка 12 ноября. Происходящее зафиксировал видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В социальных сетях дочь пострадавшей стала распространять информацию о случае, произошедшем в районе двух часов дня в общественном месте. Ее мама складывала пакеты в свою машину, чёрный Lexus 777, когда на нее сзади напал молодой человек. Женщине чудом удалось отбиться и спугнуть злоумышленника. В тот момент по односторонней дороге мимо рынка проезжал автомобиль, под колеса которого едва не попала потерпевшая.

Женщина едва не попала под колеса автомобиля. Видео: vdk_news.! другой источник

Неизвестный, испугавшись шума, двинулся в сторону дома на Океанском проспекте, 140. Всех граждан просят внимательно посмотреть видео с его побегом.

Мужчина убегал с рынка. Видео: vdk_news.! другой источник

Если вдруг кто-то опознал человека с записи, то редакция просит его откликнуться и позвонить по телефонам: 8 (423) 230-22-56, +7 (924) 000-10-03. Также можете написать на нашу электронную почту: kompr.vl@mail.ru. Ваше обращение будет сразу же передано.

А тем временем корреспондент «КП - Владивосток» сегодня связался с городским отделом МВД, узнать: поступила ли к ним все-таки жалоба по данному происшествию? Как оказалось, пострадавшая до сих пор к ним не обращалась - регистрации по данному факту нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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