2019-11-18T13:58:18+03:00
Общество

Проезд в автобусах Владивостока внезапно подешевел

Платить теперь можно меньше, правда касается это только обладателей банковских карт, и то не всех
Сергей БАЛАНОВ
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Проехать в автобусе во Владивостоке теперь можно со скидкойПроехать в автобусе во Владивостоке теперь можно со скидкойФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Снегопад 18 ноября принес много неудобств жителям Владивостока, в том числе и с общественных транспортом: долгие ожидания на остановке, битком набитые салоны, слякоть на остановках по колено и так далее. Но было и кое-что позитивное. Самые внимательные пассажиры заметили, что сегодня при оплате проезда картой со счета снимались не привычные 28 рублей, а чуть меньше.

Да, при оплате через терминал у многих владивостокцев вместо 28-ми снималось 25 рублей! И это не шутка.

Как оказалось, "повезло" не всем, а только тем пассажирам, кто оплачивал банковской картой с платежной системой Mastercard.

В мэрии Владивостока пояснили, что владельцы Mastercard с 18 ноября действительно будут платить на три рубля меньше. Правда, с чем это связано, расскажут позже.

Напомним, проезд в общественном транспорте Владивостока подорожал с 30 сентября этого года. В автобусах - сразу на 5 рублей. Теперь одна поездка в автобусе стоит 28 рублей, в трамваях, троллейбусах и на фуникулере - 20 рублей.

Параллельно весь общественный транспорт оснастили терминалами безналичной оплаты. Правда, часто автобусники прячут или "забывают" устройство или утверждают, что оно сломалось. В мэрии объяснили, что в таком случае пассажир все равно обязан заплатить, наличными. Но за отсутствие терминала перевозчик заплатит штраф. Жаловаться на забывчивых автобусников можно на "горячую линию" - 236-32-52. По вашему сообщению специалист должен будет выехать на место, чтобы разобраться в происшедшем.

Также по вопросам работы общественного транспорта можно сообщать в городское управление транспорта по тел. 2614-334.

ИСТОЧНИК KP.RU

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