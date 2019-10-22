2019-10-22T07:59:37+03:00
Общество

Заставили платить наличкой? Звони! Жаловаться на автобус без терминала во Владивостоке теперь можно по горячей линии

Один из недобросовестных перевозчиков накануне удерживал пассажира в салоне за то, что тот не мог расплатиться за проезд наличными
Кристина ГРИН
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По вашему звонку специалист должен будет выехать на место, чтобы разобраться в происшедшем. Фото: администрация Владивостока.По вашему звонку специалист должен будет выехать на место, чтобы разобраться в происшедшем. Фото: администрация Владивостока.
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Введение безналичного расчета за проезд в общественном транспорте стало для Владивостока провальным. То водители автобусов прячут терминалы, то говорят о том, что они поломались, и требуют пассажиров платить наличкой. На днях был еще более интересный случай с автобусом, у которого не было валидатора. Водитель удерживал пассажира, потому что при себе у него была только карта. В итоге расплатиться за проезд у него просто не было возможности по вине перевозчика.

Как отмечают в пресс-службе администрации Владивостока, руководителю автотранспортного предприятия уже направили уведомление о штрафе в размере 8 тысяч рублей за отсутствие терминала.

- К сожалению, подобные случаи имеют место быть, - рассказывает Александр Иванов, начальник управления транспорта. - Хотелось бы подчеркнуть, что все перевозчики валидаторами обеспечены, но не все их успели установить. Да, техника порой дает сбой, и это тоже нужно учитывать. Пока случаются подобные казусы, рекомендуем иметь при себе наличные.

Терпение лопнуло не только у местных жителей, но, вероятно, и у властей. Они создали горячую линию, по которой можно жаловаться на недобросовестных перевозчиков. Если вам по какой-либо причине оказали в безналичном расчете за проезд, звоните по номеру: 236-32-52. По вашему сообщению специалист должен будет выехать на место, чтобы разобраться в происшедшем.

Также по вопросам работы общественного транспорта можно сообщать в городское управление транспорта по тел. 2614-334.

ИСТОЧНИК KP.RU

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