Снимаем шубы – «лето» в городе: в конце недели во Владивостоке потеплеет до плюсовых температур

Начало недели для жителей Приморья было бодрым. В понедельник на регион обрушился снежный циклон, который принес 1,5 месячные нормы. Разумеется, это стало причиной транспортного коллапса. Да и местные жители по-настоящему почувствовали скорый приход зимы.

У синоптиков на этот счет есть утешительный прогноз – «лето» возвращается во Владивосток. Но перед этим нужно будет потерпеть все настроения погоды. На этой неделе она сохранит неустойчивый характер.

Регион в начале недели продолжит находиться под влиянием активного циклона. Отсюда местами в крае пройдут сильные осадки. Но в дальнейшем будет преимущественно без осадков.

По данным портала Примпогода, вслед за снежной бурей в Приморье придет холодный северный воздух. Это и станет причиной резкого похолодания. В горах будет до -20 градусов

- В последний рабочий день потеплеет. Минимальная повысится на 4–6 градусов, - отметила Марина Парфенова, глава портала Примпогода. - В дневные часы температура воздуха будет подниматься до положительных значений.

Если верить специалистам, есть еще шанс насладиться теплыми днями, поэтому можно смело планировать отдых на природе.