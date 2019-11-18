Первый снег во Владивостоке: транспортный коллапс, слякоть и «день жестянщика»

Первый серьезный снег выпал во Владивостоке и наделал кучу бед. Все утро город стоял в многокилометровых пробках, общественный транспорт ходил нерегулярно, а на дорогах образовался опасный гололед, который затрудняет движения, учитывая рельеф дальневосточной столицы. К вечеру температуры во Владивостоке резко упадут, что приведет к полному обледенению трасс.

Многие горожане самостоятельно откапывали подъезды и расчищали дорогиФото: Милана СОКОЛ

СНЕГ ПОСМОТРЕЛИ, МОЖНО УБИРАТЬ

Серьезные осадки во Владивостоке начались в ночь на 18 ноября – в городе пошел дождь. Причем осадки были такой силы, что затопили низинные участки дальневосточной столицы. Например, традиционно пострадала улица Космонавтов, где машины ушли под воду по лобовое стекло. К утру на смену ливню пришел снег, перерастающий в метель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/744353" frameborder="0"></iframe> Кто-то скользит, а кто-то тонет: из-за снегопада машины ушли вод воду во Владивостоке.Социальные сети

Лужи после дождя смешались со снегом, на дорогах образовались гололед и слякоть (Владивосток – город контрастов), из-за которых движение автомобилей оказалось затруднено. Заледенели спуски и подъемы, автомобили либо вовсе не могли подняться, либо забирались с трудом на самую крутую улицу города - Капитана Шефнера. На многих горках застревали заднеприводные машины или «гении», которые вовремя не поменяли летнюю резину на зимнюю. Также на дорогах застревали фуры, блокируя движение намертво. Из-за этого люди на остановках часами ждали автобусов и трамваев.

Наблюдались перебои с общественным транспортомФото: Александра ШОПЕНКО

Одну из основных транспортных артерий Владивостока – объездную трассу «Седанка-Патрокл» перекрыли еще утром. Причина – снежный накат и обледенение. Движение по ней обещают открыть 18 ноября к пяти часам дня.

- В эти часы на трассе Седанка – Патрокл продолжают работать 10 единиц техники – автогрейдеры и машины с отвалами. После завершения работ этот участок дополнительно будет обработан жидкими химреагентами, после чего движение автомобилей будет открыто, - сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Автобусы на остановки приходили полныеФото: Александра ШОПЕНКО

«ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА»

Примерно к 11 часам утра метель стихла и вышло солнце. Температуры постепенно начали падать, но это не помешало снегу растаять и превратить дороги в «кашу» из грязи. На некоторых улицах машины «плыли», а потом катились по льду.

На дорогах слякотьФото: Милана СОКОЛ

Вы спросите: «Почему же дороги заранее не обработали противогололедными материалами?». Отвечаем: обработали. Причем еще с вечера 17 ноября. Однако реагенты смыл с дорог прошедший ливень. Городские трассы вновь обработали противогололедными материалами, но выдыхать еще рано.

- По Владивостоку уже прошли основные осадки, далее ожидается похолодание. Температура воздуха начнет падать – столбик термометра покажет -8 градусов. Предстоящая ночь тоже будет морозной – до -9 градусов, - рассказала в эфире радио «КП» Марина Парфенова, главный редактор портала «Примпогода.

Дороги сковали пробкиФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Такой погодный расклад грозит тем, что слякоть и лужи замерзнут, превратив город в сплошной каток. И снова здравствуйте огромные пробки и перебои в работе общественного транспорта. И все это под ветер в 32 метра в секунду.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Циклон покидает Приморье – уходит в Татарский пролив и уже бушует на Хабаровский край. Следующая его жертва – Сахалин. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», завтра, 19 ноября, во Владивостоке утром, днем и вечером будет идти небольшой снег.

Однако в пятницу, по словам Марины Парфеновой, в дальневосточной столице снова тепло. Постепенно температуры во Владивостоке выйдут в положительное поле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/744358" frameborder="0"></iframe> Преодолеть заснеженные горки могут не все.Владивосток после первого сильного снегопадаМилана СОКОЛ

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