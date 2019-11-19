Экологическое равновесие природы и угольного терминала показали приморские художники на вернисаже «Восточные ворота БАМА»

Старшекурсникам и преподавателям Дальневосточного государственного института искусств выпал уникальный шанс познакомиться с девственной природой Крайнего Севера и своими глазами увидеть, как работает крупное предприятие по переработке угля. В картинах художников индустриальный пейзаж гармонично сосуществует с притягательными сопками и завораживающим Татарским проливом.

На вернисаже «Восточные ворота БАМА» представлено 69 живописных работ, написанных по итогам пленэра, проходившего в августе 2019 года. Участники выставки отправились в далекий поселок Ванино (Хабаровский край), где расположен один из самых молодых и живописных угольных терминалов - Ванинский балкерный терминал.

Современный терминал расположен в глубоководной бухте Мучке и находится в крайней точке Байкало-Амурской магистрали. На открытом воздухе художники знакомились с особенностями ландшафта и индустриального пейзажа, создавая произведения, в которых передана гармония между человеком, природой и промышленным предприятием, которое использует передовые технологии для защиты окружающей среды и людей.

Задача у участников пленэра была изобразить индустриальные пейзажи. С этим они прекрасно справились. В картинах есть все, чтобы увидеть, как может сосуществовать уникальная природа Крайнего Севера с большим производством - Ванинским портом - одним из крупнейших в России.

В картинах мастеров - лирическая красота поселка Ванино и богатство дальневосточной природы. В каждой работе - будь то портрет или пейзаж - смысловое содержание. Мы видим уникальную красоту природы Крайнего Севера и большой балкерный порт как потенциал экологического равновесия, взаимовключения человеческой деятельности и природы, пространственно-пластические решения, возникающее чувство трехмерной среды.

- В Ванино всем можно было вдохновляться! Там потрясающие краны! Природа прекрасная и совсем не такая, как в Приморье - другие цвета, другое море. Там невероятные угольные барханы, которые похожи на пустыню. Было интересно видеть, насколько производство может быть современным масштабным, людей, которые радостно идут на работу, - поделилась Дарья Костромина, студентка четвертого курса Дальневосточного государственного института искусств.

Портреты капитанов, механиков, простых тружеников и матросов, инженеров управляющих стакер-реклаймерами и мягкий образ девочки с ягодой-костяникой, Иван-чаем и маслятами соседствуют на выставке с яркими декоративными пейзажами ночных пирсов, раскидистыми лиственницами на морском берегу. Все это так символично говорит о России и ее богатствах, создает образ теплого и в то же время технологически современного, ресурсно-мощного края, населенного энергичными и трудолюбивыми людьми.

АО «Дальтрансуголь» и руководство ВУЗа решили поощрить студентов, чьи работы были не только мастерски написаны, но и несли глубокий смысл. Лучшими стали Дарья Костромина и Роман Мартынов. Они отправятся в Москву, чтобы посетить музеи и познакомиться с великими шедеврами российских и зарубежных живописцев.