2019-11-19T14:10:38+03:00
Происшествия

Избитого в приморской колонии парня медики ввели в искусственную кому

За жизнь пострадавшего на «зоне» теперь борются врачи Владивостока
Милана СОКОЛ
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Дмитрий получил серьезные травмы, находясь в колонии. Фото: предоставлено семьей пострадавшегоДмитрий получил серьезные травмы, находясь в колонии. Фото: предоставлено семьей пострадавшего
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Дмитрий Коваль, который пострадал во время драки в колонии Большого Камня, экстренно доставлен во Владивосток. История парня 1990 года рождения получила широкую огласку благодаря родственникам, которые забили тревогу и обратились в СМИ. По словам мамы осужденного, избитый Дима почти сутки не мог получить квалифицированную помощь медиков, при том, что травмы сына крайне серьезные, сообщает «КП»-Владивосток».

«Комсомолка» подробно рассказывала о ЧП в колонии Большого Камня, которое привело к печальным последствиям. Тогда Дмитрий получил серьезные травмы, и родственники требовали срочной транспортировки в краевую столицу. Пострадавший во время конфликта в ИК-29, сейчас находится в реанимационном отделении Владивостокской клинической больнице № 2. У Димы стабильно тяжелое положение здоровья. Необычного пациента медицинского учреждения охраняет конвой. Несмотря на бессознательное состояние, парень прикован наручниками, как этого требует закон.

– Он был с самого начала в коме, вчера стал приходить в себя и медики ввели Диму в состояние медикаментозного сна, чтобы боли были не такие сильные. Решение было принято по результатам КТ, из-за серьезных повреждений головы, – поделилась мама парня Галина Валерьевна.

Как прокомментировала «КП» специалист пресс-службы ГУФСИН по Приморскому краю, по факту получения травм в колонии сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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