2019-11-19T14:43:06+03:00
Общество

Тайного смысла нет: совладелец DNS Константин Богданенко рассказал об отставке из Инвестагентства

Новым руководителем ведомства станет молодой депутат Игорь Трофимов
Милана СОКОЛ
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Константин Богданенко ушел с поста главы Инвестиционного Агентства Приморского краяКонстантин Богданенко ушел с поста главы Инвестиционного Агентства Приморского краяФото: Милана СОКОЛ
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В Инвестиционном Агентстве Приморского края, которое создано для привлечения денежных средств в регион, очередные кадровые перестановки. Совладелец DNS Константин Богданенко снял с себя полномочия руководителя Инвестагентства. Теперь ведомство возглавит Игорь Трофимов, сообщает «КП»-Владивосток».

Бывший вице-губернатор Приморского края по привлечению инвестиций Константин Богданенко, по собственному желанию покинул пост руководителя Инвестагентства. Информацию подтвердили «Комсомолке» специалисты пресс-службы краевой администрации. На этой должности совладелец группы компаний DNS проработал всего два месяца, однако Константин Сергеевич уверяет, что в его уходе нет никакого скрытого подтекста.

– В таких кадровых изменениях нет никакого тайного смысла, это нормальный рабочий процесс. Мой уход – это собственное решение. За последнее время сложилась хорошая активная команда, которая работает над тем, чтобы вести бизнес в Приморье было легко и комфортно. Над этим и будем продолжать работать. Я же пока планирую небольшой отпуск, чтобы перезагрузиться. А затем работа и новые проекты, конечно же, в Приморье, – рассказал Константин Богданенко.

Новым главой Инвестиционного Агентства Приморского края станет Игорь Трофимов – исполнительный директор АО «Корпорация развития Приморского края». Руководящую должность в компании Трофимов получил не сразу, пусть становления от экономиста до директора занял 6 лет. Молодой специалист 1990 года рождения с 2017 года также стал депутатом муниципального комитета Светлогорского сельского поселения Пожарского района Приморья. У Трофимова высшее профильное образование. Он уже окончил ВГУЭС по специальности «мировая экономика», а сейчас обучается в магистратуре РАНХиГС по направлению «управление инвестиционно-строительной деятельностью».

Экс-руководитель ведомства одобрил кандидатуру своего приемника.

– Поддерживаю назначение Игоря Трофимова руководителем Инвестагентства. На примере КРПК он уже показал себя эффективным руководителем. Новая позиция для него – новый вызов, с которым он справится вместе с командой, – отметил Константин Богданенко.

СПРАВКА

Инвестагентство создано с целью привлечения инвестиций в регион, оно обеспечивает взаимодействие инвесторов с органами власти по принципу «одного окна». Агентство ведет комплексное сопровождение инвестиционных проектов: от этапа подбора площадки до глобального запуска предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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