2019-11-20T03:54:37+03:00
Общество

Пациенткам владивостокского роддома №3 проведут викторину на знание правил дорожного движения

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В преддверии празднования Всемирного Дня ребенка и Международного Дня матери сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку проведут викторину на знание правил дорожного движения среди пациенток КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом №3»

В рамках профилактических мероприятий полицейские встретятся с пациентками КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом №3». Для будущих мам будет проведена викторина на знание Правил дорожного движения.

Участнице, которая продемонстрирует самый высокий уровень знаний правил дорожного движения, будет вручен подарок, предоставленный приморским отделением Всероссийского общества автомобилистов – детское удерживающее устройство.

В преддверии празднования Всемирного Дня ребенка и Международного Дня матери сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку проводят мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений, связанных с перевозкой несовершеннолетних пассажиров.

Спешите принять участие в викторине!

Где? Конференц-зал женской консультации

Когда? 20 ноября

Во сколько? 14:30

С радостью ждём вас к нам по адресу: г. Владивосток ул. Калинина, д. 55.

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