Пациенткам владивостокского роддома №3 проведут викторину на знание правил дорожного движения
В преддверии празднования Всемирного Дня ребенка и Международного Дня матери сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку проведут викторину на знание правил дорожного движения среди пациенток КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом №3»
В рамках профилактических мероприятий полицейские встретятся с пациентками КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом №3». Для будущих мам будет проведена викторина на знание Правил дорожного движения.
Участнице, которая продемонстрирует самый высокий уровень знаний правил дорожного движения, будет вручен подарок, предоставленный приморским отделением Всероссийского общества автомобилистов – детское удерживающее устройство.
В преддверии празднования Всемирного Дня ребенка и Международного Дня матери сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку проводят мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений, связанных с перевозкой несовершеннолетних пассажиров.
Спешите принять участие в викторине!
Где? Конференц-зал женской консультации
Когда? 20 ноября
Во сколько? 14:30
С радостью ждём вас к нам по адресу: г. Владивосток ул. Калинина, д. 55.