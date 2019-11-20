Опять коллапс: синоптики назвали дату следующего дождя, переходящего в снег во Владивостоке

В начале недели в дальневосточной столице не без последствий, которые аукаются до сих пор, прошел снегопад. Температуры воздуха упали, а снег и слякоть замерзли, превратив Владивосток в каток. Пока в городе держатся солнце и стабильный минус. Однако к концу недели ситуация изменится.

Циклон, который обрушился на Владивосток 18 ноября, сейчас бушует в Охотском море, в его тыл начала поступать арктический воздух, из-за чего в Приморье стола холодно. Во многих районах региона температуры упали ниже -20 градусов. Такой расклад будет действовать в крае еще сутки.

Рубежом, после которого в Приморье потеплеет, можно считать среду, 20 ноября. После этой даты в регионе начнет повышаться температура и в итоге доберется до плюсовых значений, сообщает портал «Примпогода». Тепло и солнечно в регионе будет два-три дня.

Уже в субботу, 23 ноября, в Приморье через Хабаровский край придет циклон из Китая. Он принесет с собой тепло и, скорее всего, дождь, а в горных районах – небольшой мокрый снег. В ночь на 24 ноября и днем возможно прохождение холодного участка атмосферного фронта. Из-за этого дождь может перейти в снег, а в регионе снова похолодает.

Точные прогнозы синоптики дадут позже. Напомним, что прошедший снегопад стал причиной транспортного коллапса во Владивостоке. Город сковали многокилометровые пробки, общественный транспорт ходил с перебоями, а в аэропорту отменили несколько рейсов.