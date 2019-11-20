Кожемяко отпустил чиновников домой до пробок

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко застрял вечером 19 ноября в пробке, и ему даже пришлось пройтись пешком. Сегодня глава региона решил не мучить своих сотрудников и разрешил уехать им домой пораньше, до вечернего часа пик.

Как стало известно "КП-Владивосток", сегодня сотрудникам администрации Приморского края поступила информация от департамента кадров о том, что по распоряжению губернатора 20 ноября 2019 года рабочий день укорочен до 16.00.

Завтра, 21 ноября, тем же распоряжением чиновникам разрешается начать рабочий день с 11.00, то есть на работу можно будет ехать после утреннего часа пик.

Конечно, вряд ли такая мера позволит разгрузить дороги. Напомним, после выпавшего снегопада во Владивостоке два дня подряд фиксировались 10-балльные пробки. Впервые в этом году.

Но инициатива интересная, и если ей последуют и другие работодатели, то, возможно, владивостокцы будут проводить в пробках меньше времени. Глядишь, и работать будут эффективнее.