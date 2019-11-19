Он такой же, как мы: губернатор Приморья застрял в пробке и пошел на работу пешком через сугробы
Сегодня вечером, 19 ноября, во время очередного дорожного коллапса губернатор Приморья застрял в пробке. Решив не дожидаться окончания пробки на Алеутской, глава региона вышел из машины и направился пешком.
Об этом решении Олег Кожемяко сообщил в своем официальном инстаграм-аккаунте.
- Вот она пробка на Алеутской. 20 минут спускаемся с Уткинской, просвета не видать. Коллапс какой-то. Наверное быстрее дойти пешком до работы. Сейчас так и сделаем, - говорит глава региона.
После этого объектив камеры переключается на фронтальный режим, а губернатор уже преодолевает снежные сугробы в центре Владивостока, направляясь в сторону здания администрации края.
- Самый надежный способ - пройти пешком. Наверное единственный верный выход для центра города на данном этапе. Пробки ужасные, - негодует Олег Кожемяко.
Приморская столица в ночь на понедельник оказалась под мощным ударом стихии. Несмотря на то, что основные улицы и трассы приморской столицы уже расчищены, уже второй день подряд пробки в час пик достигают максимальной отметки в 10 баллов.
Напомним, это далеко не первый случай когда глава Приморья показывает, что он такой же обычный человек, как и любой житель Приморья. Регулярные пробежки по субботам в центре Владивосток и участие в массовых спортивных мероприятиях - яркое тому подтверждение.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко решил не стоять в пробке и пошел пешком.
ИСТОЧНИК KP.RU