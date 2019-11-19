Он такой же, как мы: губернатор Приморья застрял в пробке и пошел на работу пешком через сугробы

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-19T15:24:12+03:00

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Сегодня вечером, 19 ноября, во время очередного дорожного коллапса губернатор Приморья застрял в пробке. Решив не дожидаться окончания пробки на Алеутской, глава региона вышел из машины и направился пешком.

Об этом решении Олег Кожемяко сообщил в своем официальном инстаграм-аккаунте.

- Вот она пробка на Алеутской. 20 минут спускаемся с Уткинской, просвета не видать. Коллапс какой-то. Наверное быстрее дойти пешком до работы. Сейчас так и сделаем, - говорит глава региона.

После этого объектив камеры переключается на фронтальный режим, а губернатор уже преодолевает снежные сугробы в центре Владивостока, направляясь в сторону здания администрации края.

- Самый надежный способ - пройти пешком. Наверное единственный верный выход для центра города на данном этапе. Пробки ужасные, - негодует Олег Кожемяко.

Приморская столица в ночь на понедельник оказалась под мощным ударом стихии. Несмотря на то, что основные улицы и трассы приморской столицы уже расчищены, уже второй день подряд пробки в час пик достигают максимальной отметки в 10 баллов.

Напомним, это далеко не первый случай когда глава Приморья показывает, что он такой же обычный человек, как и любой житель Приморья. Регулярные пробежки по субботам в центре Владивосток и участие в массовых спортивных мероприятиях - яркое тому подтверждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/744764" frameborder="0"></iframe> Губернатор Приморья Олег Кожемяко решил не стоять в пробке и пошел пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU