2019-11-24T06:59:45+03:00
Общество

Начало новой недели в Приморье будет морозным

В середине недели ожидается снег
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В начале недели в Приморье будут морозная погодаВ начале недели в Приморье будут морозная погодаФото: pixabay.com
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По прогнозам синоптиков, начало новой недели в Приморье будет весьма морозным. В горных районах температура воздуха может упасть до −28 градусов. В середине же недели ожидается небольшой снег, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Так, в понедельник, 25 ноября, морозную погоду в регионе вызовет антициклон. Вместе с тем, существенных осадков не будет. Температура воздуха ночью составит −13…−20 градусов, в горных районах столбик термометра опустится до −28 градусов. Днем температурный фон будет колебаться от −3 до −10 градусов, на северо-востоке до −14 градусов.

Ночь на вторник также останется морозной, а вот днем температура начнет повышаться, местами даже на 5–8 градусов. В середине недели в крае ожидаются осадки в виде небольшого снега.

Во Владивостоке понедельник также будет холодным. Ночью столбик термометра опустится до −8…−11 градусов, днем температура воздуха составит −5…−8 градусов. Однако сильный ветер усугубит картину и ощущаться холод будет еще сильнее. Во вторник ветер стихнет, температурный фон повысится до положительных значений. В середине недели синоптики обещают небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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