Пятеро щенков главы Приморья обрели любящих хозяев

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко раздал пятерых щенков акита-ину своим подписикам. Малыши отправились жить в Находку, Большой камень, Партизанск, Партизанский и Чугуевский районы. Всего в розыгрыше щенков приняли участие более 1 тысячи желающих, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Не так давно глава Приморья рассказал на своей страничке в instagrame, что его собаки акита-ину дали помет и он готов раздать пятерых щенков своим подписчикам. Для этого желающим предлагалось оставить свои комментарии под постом Олега Кожемяко. Идея так понравилась жителям региона, что более 1 тысячи человек изъявили желание получить такого друга.

Все щенки остались в Приморье. Фото: администрация Приморского края

По информации пресс-службы администрации Приморского края, среди комментариев были выбраны 10 самых трогательных посланий. С этими людьми связались и попросили прислать видео, на котором они показывали свой дом, территорию и рассказывали о семье. После чего губернатор со своими родными выбрал тех, кому впоследствии и были отданы щенки. Кстати, одним из самых важных критериев стало наличие собственного дома с участком. Как ранее пояснял глава региона, акта-ину - большая порода, которой нужен простор, поэтому проживание в квартире ей категорически не подходит.

Среди выигравших щенков распределяли с помощью жребия. Фото: администрация Приморского края

Примечательно, что все щенки остались в Приморском крае. Малыши отправились в Находку, Большой камень, Партизанск, Партизанский и Чугуевский районы.

В прошлом году Олег Кожемяко также отдал своим подписчикам двоих щенков породы мареммо-абруццкая овчарка. Малыши Габриэлла и Антонио отправились жить в Лазовский район и Арсеньев.

Подробнее: https://primamedia.ru/news/781141/?from=37