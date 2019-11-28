«Мой идеальный БРО»: «комсомолка» запускает фотоконкурс, посвященный вашим домашним животным!

Не так давно толстого кота Витю не пустили на борт самолета из-за перевеса, что породило массу споров о том, какой на самом деле должна быть идеальная форма любимца.

Мы бы хотели напомнить всем, что братья наши меньшие всегда самые идеальные и мы любим их такими, какие они есть, не взирая на их формы.

Все, что вам нужно для участия в конкурсе, это выбрать понравившуюся фотографию своего домашнего животного и загрузить ее на наш сайт. Это может быть оригинальная фотосессия с вашим питомцем, забавный случайный кадр или любая другая фотография, на которой изображен ваш любимец.

Кстати, к участию допускаются фотографии любых животных, которые живут у вас в доме, на даче, либо гараже. Кошки, собаки, хомячки, пауки, змеи, даже если у вас дома живет сахарный поссум - он тоже может продемонстрировать свои любые формы и стать героем фотоснимка.

Размещайте фотодоказательства в специальной форме ниже, голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от «Комсомольской правды» и партнеров конкурса.

Конкурс пройдет с 28 ноября по 28 декабря 2019 года. За каждую фотографию можно проголосовать раз в сутки. Каждый день можно голосовать за несколько понравившихся фотографий. Положение конкурса доступно по ссылке.