2019-11-22T05:38:02+03:00
Дом. Семья

Малыши в большой опасности: судьба трех тигрят, брошенных в заснеженном лесу Приморья, до сих пор под вопросом

Охотнадзор пока не нашел ни следов мамы-хищницы, ни котят [видео]
Кристина ГРИН
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Без мамы малыши просто-напросто погибнут.Без мамы малыши просто-напросто погибнут.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На севере Приморья продолжаются поиски амурской тигрицы, чьи котята потерялись в заснеженном лесу несколько дней назад. Тогда драматичное видео с бродящими в поисках мамы малышами попало в сеть и заставило волноваться тысячи неравнодушных граждан. Двое тигрят сели на дороге и в отчаянии ждали, что за ними вернутся, а один из маленьких хищников, кажется, почуял запах родительницы и стремительно направился обратно в лес. Остальные побежали за ним.

Амурские тигрята в лесу.Видео предоставлено Центром "Амурский тигр"

Видео не спроста вызвало такую шумиху. По словам экспертов, без мамы тигрята в естественной среде могут погибнуть, ведь самостоятельно они не могут даже питаться. Тогда было принято волевое решение найти малышей и их маму, чтобы воссоединить семью. В противном случае - поместить малышей в центр, чтобы спасти от трагического исхода. В лес отправились сотрудники Охотнадзора.

Тигренок в лесу.Видео предоставлено Центром "Амурский тигр"

Информация о тигрятах появилась 19 ноября. С тех пор опытные специалисты прочесывают окрестности, чтобы выяснить, все ли в порядке с тигрятами. Однако ситуация усугубилась обильными осадкам, которые выпали в регионе в минувшие дни. Нет никаких следов, которые могли бы указать на то, что малыши нашли маму. Есть надежда, что тигрица увела котят далеко в лес, но чтобы в этом удостовериться, Охотнадзор продолжает поисковую операцию.

- Пока никакой другой информации на этот счет нет. Бригада работала и вчера, и сегодня с утра. 21 числа, действительно, была информация о том, что в той местности нет следов хищников, но поисковая операция продолжается, как только выйдут на связь задействованные специалисты, будут новые сведения о результатах, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Вадим Шкодин, сотрудник пресс-службы Центра «Амурский тигр».

Важно еще и установить, нет ли поблизости следов человека, чтобы сразу отсечь вариант с браконьерством. Проще говоря, тигрята в большой опасности. Два варианта с трагическим исходом и лишь один со счастливым концом. Все мы надеемся именно на последний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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