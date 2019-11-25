Предприниматели Приморья получают господдержку в центре «Мой бизнес»

Любой владелец бизнеса - будь то собственник фабрики по производству мебели, небольшого кафе или салона красоты - привык рассчитывать только на себя. Управленческие решения, своевременная выплата зарплаты сотрудникам, расчеты с поставщиками, поиск средств и возможностей для на развитие бизнеса - все это ежедневные задачи предпринимателя. Сегодня в решении сложных проблем и достижении амбициозных целей его готово поддержать государство в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Получить поддержку имеет право любой владелец бизнеса, индивидуальный предприниматель и даже физические лица, которые приняли решение начать свое дело. На это государство выделяет бюджетные средства, к примеру, в Приморье в 2019 году - больше 700 миллионов рублей. Узнать обо всех мерах поддержки и выбрать нужные для своего бизнеса все желающие могут в центре "Мой бизнес".

Сегодня КП расскажет истории успеха тех предпринимателей, которые уже воспользовались помощью и лично убедились в том, что что центр «Мой бизнес» реально помогает:

Зарегистрировать свое дело

Оксана Орлова, индивидуальный предприниматель, владелец магазина «Гурмания», г. Арсеньев:

- Я много лет проработала на заводе, но потом поняла, что не хочу больше работать у кого-то в подчинении и хочу заниматься собственным бизнесом - открыть магазин по торговле колбасными и сырными изделиями на рынке. Знакомые предприниматели мне посоветовали обратиться в центр «Мой бизнес». Мне требовалась грамотная консультация по началу предпринимательской деятельностью. Мне рассказали о системах налогообложения, про обязательные правила реализации мясной продукции. Потом специалисты центра подали в электронной форме документы в налоговый орган и меня успешно зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя, причем абсолютно бесплатно, я даже госпошлину не платила. Для меня это было приятным удивлением. Обязательно буду обращаться в центр «Мой бизнес», как только потребуется профессиональная помощь.

В центре «Мой бизнес» помогают сделать первые шаги на пути к открытию своего дела: разработать бизнес-план, выбрать оптимальный режим налогообложения, зарегистрировать компанию или ИП, подобрать меры господдержки для старта.

Получить новые знания

Ксения Снигирь, совладелец компании «Rigens Rental», г. Владивосток:

- Мы занимаемся арендой и продажей коммерческой недвижимости, а также снабжаем строительные объекты материалами. Бизнес начинался два года назад в обычной квартире, а сейчас мы уже вышли на рынок Дальнего Востока. Нам нужно развиваться, чтобы о нас знали не только в Приморье и на Дальнем Востоке, но и в других регионах страны. Для этого необходимо продвижение в интернете и соцсетях. Поэтому мы часто посещаем семинары и тренинги центра «Мой бизнес» на эту тему. Мы понимаем, что мало просто выкладывать посты, нужно разработать стратегию продвижения и следовать ей. Здорово, что центр “Мой бизнес” дает возможность пройти качественное обучение бесплатно, участвовать в аналогичных платных тренингах – дороге удовольствие.

На бесплатных мастер-классах, семинарах и тренингах центра «Мой бизнес» участники получают знания по разным темам: от азов предпринимательства до тонкостей экспорта, налогообложения, госзакупок, маркетинга и даже личной эффективности. Учеба проходит во всех городах Приморья, а в числе спикеров – краевые и федеральные эксперты.

Получить деньги

Максим Мельников, руководитель рыборазводного завода «Лидовский», г. Дальнегорск:

- Наш завод занимается искусственным воспроизводством кеты. В инкубационных аппаратах из икринок выращивают мальков, которых затем выпускают в реку. Спустя время уже взрослая рыба возвращается в эти же места, мы ее ловим и отправляем на продажу. Основная идея нашей работы - создать промышленное стадо кеты на севере Приморья.

Доход нашего завода цикличный, а не круглогодичный, что свойственно для сельского хозяйства. Чтобы успешно подойти к путине в этом году, нам потребовались средства, и мы обратились в Микрокредитную компанию Приморского края. Выбрали именно ее, потому что понравились условия займа - коммерческий банк таких не предложит.

Мы первые в Приморье получили льготный займ по программе «Моногород». Годовая процентная ставка составила всего 3,75%, а сумма кредита - больше 4 млн рублей. На эти деньги мы купили оборудование для промыслового вылова кеты и для расширения инкубационных мощностей завода. Это позволило нам увеличить производительность с 15 млн малька кеты в год, до 20 млн. Соответственно, это увеличит промысловый возврат через три года.

Микрокредитная компания Приморского края предлагает займы на открытие или развитие бизнеса по самым выгодным условиям (до 5 миллионов рублей на три года по ставке от 6,5% годовых, для предприятий в моногородах – от 3,25% годовых). Стартапы кредитуем после первого месяца регистрации юрлица, а для новичков предусмотрена возможность отсрочки платежа.

Оформить поручительство

Андрей Журавлев, гендиректор и учредитель ООО «Жан», г. Артем:

- Мы занимаемся переработкой рыбы недавно - у нас молодое предприятие. Для развития нам, как и всем, нужны были дополнительные средства, и мы обратились в банк за кредитом. Однако нам не хватило имущества для залога. Сотрудники банка посоветовали нам обратиться в Гарантийный фонд Приморского края, где нам пошли навстречу и предоставили поручительство. А так как поручительство фонда оценивается банками как лучшая из возможных гарантий, то нам оформили кредит по льготной ставке 8,5%.

Важно, что с фондом мы сработались легко и быстро. Нам даже не приходилось собирать документы и заниматься «бюрократической волокитой». Время важно для любого бизнеса, поэтому мы благодарны за оперативную работу.

Гарантийный фонд Приморского края предоставляет поручительства в размере до 50 млн рублей в объеме до 70% от суммы привлекаемого кредита или от стоимости договора лизинга.

Развивать производство

Александр Патрин генеральный директор предприятия «Дальстам-Марин», г. Владивосток:

- Наша компания уже несколько лет занимается выращиванием и переработкой дальневосточных морепродуктов - это предприятие полного цикла. Фермы, где выращивают мидии и другие биоресурсы, находятся в экологически чистом районе острова Русский, в бухте Воевода вдали от судоходных путей. Цех по переработке расположен в районе Снеговой пади во Владивостоке, поэтому продукт быстро попадает на производственную линию - всего за несколько часов после вылова.

За государственной поддержкой в центр «Мой бизнес» мы обратились в июне, и меньше чем за полгода нам помогли разработать проект модернизации производства, подобрать оборудование и запустить в эксплуатацию новую холодильную камеру шоковой заморозки. Региональный центр инжиниринга помог нам разработать всю техническую документацию на условиях софинансирования. Мы заплатили лишь 5% от стоимости услуги, остальные 95% оплатил центр. Это очень хорошая поддержка для нас, как как такого рода услуги очень дорогие. Сэкономленные средства мы смогли направить на покупку оборудования. Такие программы поддержки дают нам возможность быстрее развиваться.

Центр «Мой бизнес» на условиях софинансирования помогает провести технический аудит предприятия, разработать проект модернизации и реализовать его.

Экспортировать

Павел Овсянников, руководитель компании «Телематик Солюшнс», г. Владивосток:

- Мы создаем системы автоматизации контроля давления в шинах под брендом Tire Keeper. Здесь, в Приморье, собираем микросхемы и экспортируем продукцию пока небольшими партиями в 17 стран, включая ЮАР и Маврикий. На рынок Северной и Латинской Америки мы экспортируем свою продукцию под брендом ARSENAL TIRE SЕNSORS. Специалисты центра «Мой бизнес» уже на протяжении нескольких лет помогают нам выходить на новые рынки. Это и перевод документов на иностранные языки, и помощь в сертификации продукции. Также в центре для нас нашли юриста, который бесплатно составил лицензионный договор. Ребята из центра оказали нам неоценимую помощь по продвижению наших датчиков давления на международных электронных площадках, сейчас они представлены на электронной витрине Приморского края на Alibaba.com. И, конечно же, большая помощь - это софинансирование участия компании в международных выставках, где мы находим новых партнёров. Это аренда площадки, застройка стенда и другая организационная поддержка на площадке. Так, с помощью центра «Мой бизнес» в ноябре мы презентовали свои датчики на крупнейшей в мире выставке автомобильного оборудования The SEMA Show 2018 в Лас-Вегасе.

Центр «Мой бизнес» комплексно походит к продвижению продукта или услуги приморских компаний на международных рынках. Специалисты помогут адаптировать упаковку под предпочтения иностранных покупателей, переведут сайт и другие документы, а также помогут зарегистрировать товарный знак и получить сертификаты и разрешения для экспорта. Центр представит ваш продукт на крупнейших международных выставках и ярмарках, познакомит и поможет провести переговоры с потенциальными партнерами.

Делать добрые дела

Алексей Оводенко, директор пансионата для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья «Дубравушка», г. Арсеньев:

- Мы решили открыть пансионат для престарелых и инвалидов в нашем городе - Арсеньеве. Это направление относится к социальному бизнесу. Когда мы только начали заниматься своим проектом то, поняли, что самостоятельно мы не сможем просчитать бизнес-план, нужны были профессионалы в этой области. Тогда на помощь и пришел центр «Мой бизнес». Через одну из его структур - Центра инноваций в социальной сфере (ЦИСС, нам профессионально, быстро и качественно составили бизнес-план. И абсолютно бесплатно! Так же в центре «Мой бизнес» нам рассказали о возможности получения финансовой поддержки от местной администрации. Тогда мы взяли наш бизнес-план и пошли защищать его на комиссию в администрацию города Арсеньева. Наш проект был успешно представлен и мы получили безвозвратную субсидию 500 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Ваш бизнес помогает решать социальные задачи в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, экологии? У вас работают люди с органичными возможностями или выпускники детских домов? Значит вы – социальный предприниматель, и для вас есть специальные меры поддержки. Центр «Мой бизнес» помогает сделать проект не только добрым, но и прибыльным.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Обратиться в центр «Мой бизнес»:

- Владивосток, Тигровая, 7, тел 8 (423) 279-59-09

- Уссурийск, Тимирязева, 29, тел 8 (423) 437-23-72

- Арсеньев, Ломоносова, 24, тел 8 (423-61) 5-31-31, 8 (423-61) 4-78-17

- Находка, Школьная, 4, тел 8 (423-6) 64-05-04

- Дальнегорск, Сухановская, 1, тел 8 (423-73) 2-71-69

- Лесозаводск, Пушкинская, 36, тел 8 (423-55) 2-84-28

- Артем, Красноармейская, 2, тел 8(4234) 372-372

Портал центра «Мой бизнес» в Приморье - mb.primorsky.ru

Социальные сети: @cpp25rus, WhatsApp: 8 950 293-96-63

ВАЖНО!

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

оформи в Микрокредитной компании Приморского края

Базовые условия

- от 10 тысяч до 5 млн рублей

- до 3-х лет

- от 6,5% годовых

- от 3,25% - для моногородов

- возможность досрочного погашения

Займ «Бизнес»

- на инвестиции в строительство,

- на приобретение и модернизацию основных средств

- на первый взнос по договору лизинга

Займ «Оборот»

Быстрый займ на пополнение оборотных средств

- до 80% выручки компании и не более 5 млн

- до 1,5 млн рублей – без залога

- облегченный пакет документов

Займ «Старт»

- с первого месяца после регистрации юрлица

- до 1,5 млн рублей – без залога

- до 300 тысяч – без поручительства

- при необходимости – отсрочка оплаты основного долга до 3-х месяцев

Займ «Рефинансирование»

- кратное снижение нагрузки по ранее оформленному кредиту

- помощь в подготовке пакета документов

Оформи предварительную заявку на портале: mfoprim.ru Задай вопрос по телефону: 8 (423) 280-98-70 Приходи в офис: Владивосток, ул. Тигровая, 7, оф. 318