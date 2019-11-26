2019-11-26T05:00:05+03:00
Спорт

Самбисты Дальнего Востока поборятся за призовой фонд в 370 тысяч рублей

Восьмой год подряд Международный турнир по самбо объединит города и районы Приморья, а также регионы Дальнего Востока
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Свыше 700 борцов и 20 команд из России и Кореи заявились на участие в личном и командном первенстве. Борьба по трем направлениям – спортивное, женское и боевое самбо в 8 возрастных и 55 весовых категориях пройдет на коврах физкультурно-оздоровительного комплекса города Артем 30 ноября - 1 декабря 2019 года. Лучшие борцы войдут в историю приморского самбо, заберут с собой не только эмоции и эксклюзивные награды, но и денежные премии командного зачёта в размере 100 000, 50 000 и 20 000 за 1-3 место на пьедестале.

Второй день соревнований ожидаются зрелищные схватки в личном первенстве, где спортсмены разыграют призовой фонд 100 000 рублей. И если в прошлом году спортивный праздник прошел под мотивационным лозунгом «Забрать детей с улиц!», то тема этого турнира - «Мы растим патриотов!».

- Мы уверенны, что патриотизм воспитывается с самого детства, с семьи, с тренера, со школы «Мастер»; он складывается из мелочей, из маленьких пазлов в большую картину жизни. Сила великой державы России – в её людях – больших и маленьких! Мы в маленьких наших чемпионах растим людей с «большим» сердцем, храбрых, отважных, сильных духом. И приглашаем спортивные объединения Дальнего Востока поддержать нас в этом благом деле, - делится один из организаторов спортивного события, депутат Думы г. Артёма Зарина Фардзинова.

Турнир проводится по олимпийской системе, а значит, у каждого есть только один шанс стать лучшим борцом Дальнего Востока.

- Мы ответственно готовимся к главному спортивному празднику, как организаторы и как участники. 2019 год был насыщенным на события: наши воспитанники достойно выступали на соревнованиях в разных уголках мира, поэтому в присутствии тысяч зрителей будем подводить итоги и награждать сильнейших спортсменов, прославивших свою фамилию, наш город, край и страну. Уже подтвердились делегации с Сахалинской, Амурской области, Камчатского, Хабаровского края, Якутия и Забайкалья, наши коллеги из Кореи поборются за награды в боевом самбо. Рад, что ежегодно участников становится больше, а турнир ярче, - говорит чемпион мира по самбо, президент спортивной школы «Мастер» Алексей Писаренко.

По словам Алексея Александровича планируется красочное торжественное открытие, в рамках которого также пройдет награждение сильнейших борцов артемовской спортивной школы «Мастер» - абсолютных чемпионов рейтинговой системы, которым будут вручены пояса и мотивационные премии.

Несколько тысяч зрителей увидят этот спортивный праздник, не пропусти и ты! Кроме того, у каждого есть шанс выиграть призы от организаторов. Следите за новостями в социальной сети Instagram - @sk_master_official.

Приглашаем поддержать артемовских самбистов в физкультурно-оздоровительный комплекс г. Артема (ул. Фрунзе 32 б).

Торжественное открытие 30 ноября (командное первенство) в 10.00 , 1 декабря (личное первенство) в 9.00.

Организатором VIII Международного турнира является артёмовская спортивная школа «Мастер». Партнерами выступили Администрация и Законодательное Собрание Приморского края, администрация Артёмовского городского округа, депутаты фракции партии «Единая Россия» в Думе Артёмовского городского округа, Совет молодых депутатов Приморского края, а также ряд региональных кампаний – социальных партнеров СШ «Мастер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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